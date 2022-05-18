Meral Akşener: Kasımpaşalı Erdoğan artık yok, Beştepeli Bay Kriz var

Akşener: Kasımpaşalı Erdoğan artık yok, Beştepeli Bay Kriz var; rant bürümüş gözlerinde ne geçlerimizin ne de milletimizin zerre önemi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da seslenen İyi Parti lideri Akşener, “Bir tweet yüzünden tutuklanan gençlerimizin hislerini; yargıya emirler yağdıran, Sayın Erdoğan anlamaz. Bir şiir okudu diye tutuklanan, Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan anlardı. Ama Kasımpaşalı Tayyip Erdoğan artık yok, gitti. Bugün artık karşımızda, Beştepeli Bay Kriz var. Ve Bay Kriz’in rant bürümüş gözlerinde, ne geçlerimizin ne de milletimizin, zerre değeri, zerre önemi yok. Bu kadar basit” ifadesini kullandı.

Akşener, “Elini attığı her şeyden kriz çıkartan Bay Kriz ve arkadaşlarının tutunacakları tek bir dalları kaldı, o da duygularımız” diye konuştu.