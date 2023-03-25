Doğu Perinçek Habertürk’te Konuştu: “Erdoğan Amerika’dan Korkuyor”

Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu Habertürk Ana Haber Bültenine konuk olan Doğu Perinçek, Millet İttifakı’nın Amerika’nın aleti olduğunu, Cumhur İttifakı’nın ise Amerika’dan korktuğunu iddia etti. Doğu Perinçek Habertürk yayınında şunları söyledi:

“İmza sayısı 100 bin olur sıkıntı olmaz. Ama en önemlisi Vatan Partisi önümüzdeki yıllarda iktidar olacak bu üreticiyi ezen sistem çöküyor. İktidarıyla muhalefetiyle birlikte çöküyor. Devlet zaaf içinde. Meclise PKK’yı, Şeyh Sait’i, Seyit Rızaları alıyorlar. 540 milyon lirayı PKK’ya veriyor bu sistem. Bizim olduğumuz yönetimde Maliye Bakanlığı bu parayı vermeyecek. Bunu Vatan Partisi görüyor. Bu sistem çöküyor.

Bu sistemin iki duvarı var. Biri Amerika’ya alet olanlar yani Kılıçdaroğlu, Meral Akşener vs. Öbür duvarda Amerika’dan korkanlar, Tayyip Erdoğan ve beraberindekiler.

Cumhur İttifakı’na dahil oluruz ama hem biz hem HÜDA PAR olmaz. Hem biz Said-i Nursi olmaz. Bakın Cumhurbaşkanı Nursi için tweet atıyor. Hem Said Nursi hem Vatan Partisi olur mu? Amerika’dan korkarsanız Vatan Partisi ile beraber olamazsınız.

Amerika ile oynaşarak sorunları çözmeyi düşünüyorsanız, hala aklınızda sıcak paralar getirmek falan varsa ve hala Ukrayna’da bir Zelenski ile bir Putin ile dans edecekseniz, veya Suriye’de Beşar Esad ile birlikte olmaktan korkuyorsanız o zaman Vatan Partisi ile beraber olamazsınız.

Biz sistemin bir figürü olarak oy peşinde değiliz. Yeni sistemi kurmak için milletten yetki istiyoruz. Sisteme uyduğunuz zaman Ermeni soykırımı yalanını bitiremezdik. Sisteme uysaydık 15-16 Temmuz’da sisteme uyan diğer partiler gibi kümeslere saklanırdık, o darbeyi önleyemezdik, Silivri duvarını yıkıp Türk ordusunu oradan kurtaramazdık. Bizim sisteme uymayışımız Türkiye için sigorta.

2018’de Topladığı İmza Sayısından Az Oy Alması

Vatan Partisinin gündemde olmasını yarışa girmesini istiyor ama oy vermeye gelince sistem içi tercihlere yönelebiliyor. Biz sistemin yenilendiği noktada büyük atağı yapacak partiyiz. O zamana kadar da görevimiz bir parti inşa etmek, kadrolarımızı kurmak ve programımızı geliştirmek. Onu yaptık.

Bize benzeyen, üretim devriminden yana olan, Türkiye ekonomisini üretici baş tacı sloganıyla ayağa kaldıracak partiler olursa onlarla birlikte oluruz, süreç daha bitmedi. Dünya güneşin etrafında dönmeye devam ediyor. Bu seçim için bile olursa olabilir ama şu anda gözükmüyor.

HÜDAPAR ittifaka dahil olmadı ama sayın Cumhurbaşkanı övdü Allah övdü. HÜDAPAR kim? Seyit Rıza, Şeyh Sait, bölücülük, Türk milletini anayasadan çıkaracağım diyor. Devlet Bahçeli bunu nasıl hazmediyor? Öbürü Büyük Birlik Partisi nasıl hazmediyor? HÜDAPAR olayı çıkınca ilk biz tavır aldık. Şimdi bakıyoruz HÜDAPAR’ı meclise sokacaklar. Öbür taraf da PKK’yı sokuyor. Oh ne güzel meclisimizde hem PKK hem öbür cinsten PKK. Bunlarla siz Türkiye’yi götürebilir misiniz?

Biz bir ameliyat partisiyiz. Diyoruz ki Türkiye’nin köklü sorunları var.

PKK ile Hüda Par ile ittifak yapanların hiçbir geleceği yok. İki partinin programlarını açın. İkisinde de Şeyh Sait ile Seyit Rıza idol, kahraman, Vatan Partisi ne yapacak? Şeyh Sait’in, Seyit Rıza’nın heykellerini oradaki halkın da desteğiyle vinçle kaldıracak. Atatürk’ün heykelinin karşısına Seyit Rıza dikiyorsunuz. O iki heykel birbirine bakar mı? Ya o kazanacak ya o. Vatan Partisi orada Atatürk’ün heykelinin yanında.

İkinci Tura Erdoğan İle Kılıçdaroğlu kalırsa?

Kendimizi destekleriz. Türkiye’nin bütünlüğünden yana. ABD’nin namluları Ege’de bize bakıyor. Bu konuda tavrı olan, bağımsızlıktan yana olan, Asya’da Türkiye’nin yerleşmesi sürecini kararlı olarak götürecek ve Türkiye’de üretim ekonomisini inşa edecek kim varsa onu destekleriz. İkinci turda Vatan Partisi yoksa diye varsayımlara göre cevap veremeyiz. Millet İttifakı Amerika’nın aleti. Öbürü de Amerika’dan korkuyor. Bugün Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Amerika’dan korkuyor. Korktuğu için bu yanlışları yapıyor.

Türkiye’de kime sorarsak soralım. Suriye ile işbirliği yapalım PKK’yı bitirelim diyor AK Parti’nin tabanı dahil. Peki sayın Tayyip Erdoğan neden bunu yapamıyor? Çünkü Amerika’dan koruyor.”

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