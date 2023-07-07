Birçok kalemde yapılan vergi ve harç zammı gündeme bomba gibi düştü. İYİ Parti lideri Meral Akşener de zamlara tepki gösterdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından, birçok mal ve hizmetin vergileri ile harçların artırılmasına tepki gösterdi. Akşener, zamları eleştirerek “Adı konmamış bir IMF programı” ifadesini kullandı.

Twitter hesabından zamları değerlendiren Meral Akşener şunları söyledi:

“Ülkemizde ismi konulmamış bir IMF programı uygulanıyor. Maaşlar henüz yatmadan her şeye gelen zamlarla erimeye devam ediyor.

Bütçe açığını, halkın sırtına yüklenerek kapatamazsınız. Eğer kemer sıkılacaksa, önce israfı ve gösterişi bırakıp sizler kendi kemerinizi sıkın, görelim!”

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