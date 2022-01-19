Meral Akşener’den Erdoğan’a: Orada duracaksın

İYİ Parti lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Şu anda Edirne’deki en büyük hesabı, İmralı’dakine verecek’ sözlerine tepki gösterdi.

“Bu ülkenin cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz” diyen Akşener, “Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı’daki çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Sakın ha!” İfadelerini kullandı.

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı geçen hafta yargı süreci devam eden Selahattin Demirtaş’ı gitti terörist başı Abdullah Öcalan’a şikayet etti. Dedi ki, ‘Edirne’deki en büyük hesabı, İmralı’dakine vereceksin.’ Rezalete bakar mısınız? Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız? Neymiş, en büyük hesabı İmralı’daki kesecekmiş. Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan, bu memlekette bir hesap kesilecekse onu yüce Türk yargısı kesecektir, kesmelidir. Makamının ciddiyetinin farkına var artık. Seçilmiş Cumhurbaşkanıyım diye caka satarak geziyorsun ama AKP Genel Başkanlığı fikrinden, anlayışından kurtulamadın gittin kardeşim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz.”

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı geçen hafta yargı süreci devam eden Selahattin Demirtaş’ı gitti terörist başı Abdullah Öcalan’a şikayet etti. Dedi ki, ‘Edirne’deki en büyük hesabı, İmralı’dakine vereceksin.’ Rezalete bakar mısınız? Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız? Neymiş, en büyük hesabı İmralı’daki kesecekmiş. Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan, bu memlekette bir hesap kesilecekse onu yüce Türk yargısı kesecektir, kesmelidir. Makamının ciddiyetinin farkına var artık. Seçilmiş Cumhurbaşkanıyım diye caka satarak geziyorsun ama AKP Genel Başkanlığı fikrinden, anlayışından kurtulamadın gittin kardeşim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz.

Belli ki 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca Cumhur İttifakı’nın pek de gizli olmayan gayriresmi ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın, bu sefer başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı’daki çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Sakın ha!”

Belli ki 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca Cumhur İttifakı’nın pek de gizli olmayan gayriresmi ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın, bu sefer başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı’daki çıkarmanın peşindeysen, orada duracaksın. Sakın ha!”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, geçen hafta partisinin grup toplantısında, “Şu anda Edirne’deki (Selahattin Demirtaş’ı kastediyor) en büyük hesabı İmralı’dakine (Abdullah Öcalan’ı kastediyor) verecek” demişti.