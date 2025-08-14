Özlem Çerçioğlu: Alnım ak!

Özlem Çerçioğlu’na AKP rozeti takıldı

CHP’den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AKP’ye katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının ardından konuşan Çerçioğlu, “Alnım ak” diye bağırdı. Çerçioğlu’na daha sonra AKP rozeti takıldı. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde AKP 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı’nda konuştu.

Erdoğan: CHP’ye ‘Hadi oradan’ diyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu davaya omuz veren tüm kardeşlerimize minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla Ak Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘hadi oradan’ diyoruz. Kendi pisliklerini örtmek için kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız. Edepten, adaptan, asgari nezaketten yoksun bir siyasi dilin ve siyasetçinin ne ülkeye ne millete ne de genel başkanı olduğu partisine hiçbir faydası olmaz. Bu şahıs sadece bizi değil, çok daha çirkin ifadelerle partisindeki insanları da hedef alıyor. CHP genel başkanı siyaset biliminin değil, psikiyatri biliminin konusu haline gelmiştir” dedi.