Hikmet Çetin yoğun bakımda

Hikmet Çetin’de zatürre başlangıcı

Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Başkent Hastanesi’nde tedavi gören Çetin’in durumunun iyi olduğu belirtildi. Zatürre başlangıcından şüphelenilen 88 yaşındaki Çetin’in kontrol amaçlı olarak yoğun bakıma alındığı bildirildi. Hikmet Çetin, ilerleyen yaşına karşın CHP’li belediyelere kayyum atanmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşerek parti adına diplomasi yürütmüştü.

Hikmet Çetin’in siyasal yaşamı:

1977 genel seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) TBMM’ye İstanbul milletvekili olarak girdi ve 1978-1979 yılları arasında devlet bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. 29 Kasım 1987’de yapılan genel seçimlerde Sosyaldemokrat Halkçı Parti’den (SHP) Diyarbakır milletvekili olarak yeniden TBMM’ye seçildi ve meclis grup başkan vekilliği ve genel sekreterlik dahil olmak üzere partide birçok üst düzey görevde bulundu. 20 Ekim 1991 tarihinde yapılan genel seçimlerde 3. kez milletvekili seçildi ve parlamentoya Gaziantep Milletvekili olarak girdi. 20 Kasım 1991 tarihinde Süleyman Demirel’in başkanlığında kurulan DYP-SHP koalisyon hükûmetinde dışişleri bakanı olarak atandı. Tansu Çiller tarafından Haziran 1993’te kurulan 2. DYP-SHP kolisyon hükûmetinde bu görevini muhafaza etti. 27 Temmuz 1994 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’ndan istifa etti. Şubat 1995’te CHP ile SHP’nin birleştiği kurultayda CHP genel başkanlığına seçildi, bu görevi aynı yılın eylül ayına kadar devam ettirdi. 1995 genel seçimleri’nde Gaziantep milletvekili seçildi. 16 Ekim 1997’de seçildiği TBMM Başkanlığı görevini 1999 genel seçimleri’ne kadar sürdürdü. Daha sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e dış politika alanında başdanışmanlık yaptı. 2004 Ocak ayında NATO’nun Afganistan’daki Kıdemli Sivil Temsilcisi görevini üstlendi. Bu görevini 2006 Ağustos ayında tamamladı. (CHP) içinde Deniz Baykal’a karşı muhalefette yer alan Çetin, bir süre Mustafa Sarıgül’ün liderliğindeki Türkiye Değişim Hareketi (TDH) içinde yer aldı.