Meksika’yı yakan El Mencho kimdir?

El Mencho kimdir; Meksika’yı kasıp kavuran büyük suç imparatorluğu…

El Mencho, 2010’lu yıllarda yükselen ve kısa sürede Meksika’nın en kanlı suç örgütlerinden birini kuran isimdi. Liderliğini yaptığı Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), bugün Meksika’nın 20’den fazla eyaletinde hücre yapılanmasına sahip, ağır makineli silahlar, zırhlı araçlar ve roketatarlar kullanan, eski askerlerden oluşan özel silahlı timleri bulunan bir yapı olarak biliniyor. Örgüt, drone ve askeri düzey ekipman kullanımıyla da dikkat çekiyordu.

CJNG; fentanil ve metamfetamin üretimi, ABD’ye büyük ölçekli uyuşturucu sevkiyatı, kokain rotalarının kontrolü, kara para aklama ağları, yakıt hırsızlığı ve zorla haraç sistemi gibi birçok organize suç faaliyetinde etkin rol oynuyordu.

Milyarlarca dolarlık uyuşturucu trafiği

Resmi kayıtlara göre CJNG’nin yıllık geliri milyarlarca dolarlık uyuşturucu trafiğine dayanıyor.

El Mencho’nun doğrudan ve dolaylı şirket ağları, paravan firmalar ve kara para aklama sistemleri üzerinden büyük bir finansal yapı kurduğu biliniyor.

Özellikle sentetik uyuşturucu ticaretinde küresel ölçekte etkili bir konuma ulaşmıştı. Resmi kayıtlara göre örgütün ekonomik gücü milyarlarca dolarlık uyuşturucu trafiğine dayanıyor. ABD makamları El Mencho’nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koymuştu.

Hangi suçlara hakim?

– Fentanil ve metamfetamin üretimi

– ABD’ye büyük ölçekli uyuşturucu sevkiyatı

– Kokain rotalarının kontrolü

– Kara para aklama ağları

– Yakıt hırsızlığı ve zorla haraç sistemi

SİLAHLI GÜCÜ

– Meksika’nın 20’den fazla eyaletinde hücre yapılanması

– Ağır makineli silahlar, zırhlı araçlar, roketatarlar

– Eski askerlerden oluşan özel silahlı timler

– Drone ve askeri düzey ekipman kullanımı

El Mencho yalnızca bir kartel lideri değil, bazı bölgelerde fiili kontrol kuran ve devlet otoritesine doğrudan meydan okuyan bir figürdü. CJNG, liman şehirlerinde, turistik bölgelerde ve stratejik ticaret yollarında güçlü bir yapılanma oluşturmuş durumdaydı.

El Mencho’nun ordusu devlet ordusu gibi – Video