Osman Kavala: Tuğrul Türkeş duyarlı hale gelmiş
Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olan Osman Kavala Tuğrul Türkeş hakkında yazılı açıklama yaptı.
Yeniden yargılama talebi reddedilen iş insanı Osman Kavala, AKP milletvekili Tuğrul Türkeş’in kendisi hakkında yaptığı açıklamayla ilgili konuştu.
Osman Kavala avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamasında, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in kendisini ziyaret edeceğine dair açıklamalarını ve Türkeş’e yönelik eleştirileri değerlendirdi.
Türkeş’in ağır deneyiminin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini belirten Osman Kavala’nın açıklaması şöyle:
“Sayın Tuğrul Türkeş’in beni cezaevinde ziyaret edeceğine dair açıklamasında söylediği “hayatının 7 yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum” şeklinde sözlerinin merhum Alparslan Türkeş ile beni aynı kefeye koymak olarak değerlendirilmesini yadırgadım.
Belli ki Sayın Türkeş iç dünyasıyla ilgili bu sözlerle işkenceye maruz kalmak dâhil, babasının çektiği acıları yakından hissetmiş olmanın, bu ağır deneyimin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini anlatmak istemiş.
İnsanların toplum hayatına yaptıkları katkılar eşit değerde değil, bazıları diğerlerinden daha önemli konumdalar. Ancak hukukun egemen olduğu bir ülkede uygar biçimde yaşayabilmek için her bireyin hayatının ve haklarının eşit derecede değerli olduğunun kabulü gerekir.
Öteki olarak görülen, önemli olarak görülmeyen insanların hayatları değersiz sayıldığında onların maruz kaldığı adaletsizliklere kayıtsız kalınıyor. Şiddeti teşvik eden bir ortam yaratılıyor, keyfî cezalandırmalar meşrulaştırılıyor.”
Tuğrul Türkeş Osman Kavala için ne demişti?
AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davasından hüküm giyen Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söyleyerek şunları söylemişti:
“Bakanımız Yılmaz Tunç’tan rica ettim. Uygun bir zamanda görüşmek için izin istedim. Bir ara ziyaret edeceğim. Kavala uzun yargılama sürelerinin bir sembolü haline geldi. Osman Kavala’nın durumu, laboratuvar gibidir. Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı’yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?”