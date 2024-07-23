Osman Kavala: Tuğrul Türkeş duyarlı hale gelmiş

Yeniden yargılama talebi reddedilen iş insanı Osman Kavala, AKP milletvekili Tuğrul Türkeş’in kendisi hakkında yaptığı açıklamayla ilgili konuştu.

Osman Kavala avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamasında, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in kendisini ziyaret edeceğine dair açıklamalarını ve Türkeş’e yönelik eleştirileri değerlendirdi.

Türkeş’in ağır deneyiminin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini belirten Osman Kavala’nın açıklaması şöyle:

“Sayın Tuğrul Türkeş’in beni cezaevinde ziyaret edeceğine dair açıklamasında söylediği “hayatının 7 yılını cezaevinde geçirmiş bir babanın çocuğuyum” şeklinde sözlerinin merhum Alparslan Türkeş ile beni aynı kefeye koymak olarak değerlendirilmesini yadırgadım.

Belli ki Sayın Türkeş iç dünyasıyla ilgili bu sözlerle işkenceye maruz kalmak dâhil, babasının çektiği acıları yakından hissetmiş olmanın, bu ağır deneyimin, kendisini başkalarının acılarına karşı duyarlı hale getirdiğini anlatmak istemiş.

İnsanların toplum hayatına yaptıkları katkılar eşit değerde değil, bazıları diğerlerinden daha önemli konumdalar. Ancak hukukun egemen olduğu bir ülkede uygar biçimde yaşayabilmek için her bireyin hayatının ve haklarının eşit derecede değerli olduğunun kabulü gerekir.

Öteki olarak görülen, önemli olarak görülmeyen insanların hayatları değersiz sayıldığında onların maruz kaldığı adaletsizliklere kayıtsız kalınıyor. Şiddeti teşvik eden bir ortam yaratılıyor, keyfî cezalandırmalar meşrulaştırılıyor.”