Gazeteci İsmail Saymaz’a gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında gazeteci İsmail Saymaz hakkında gözaltı kararı verdi. Saymaz, sabah saatlerinde İstanbul’daki evinde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Soruşturma dosyasına göre, Saymaz’ın Gezi Parkı eylemlerine katıldığı, protestoları organize eden bazı isimlerle irtibat halinde olduğu ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanlış yönlendiren paylaşımlar yaptığı iddia ediliyor. Ayrıca, eylemleri yaygınlaştırma amacıyla kurulması planlanan bir televizyon kanalının organizasyonunda rol aldığı da belirtiliyor.

İsmail Saymaz neyle suçlanıyor

Saymaz’a yönelik suçlamalar arasında, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçu da yer alıyor. Savcılık, Saymaz’ın Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Mücella Yapıcı ile yoğun irtibatı olduğunu belirtti.

Saymaz’ın gözaltı kararına tepki

Olayın ardından basın ve sivil toplum kuruluşları, Saymaz’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Avukatları, gazetecinin ifade özgürlüğü çerçevesinde hareket ettiğini ve suçlamaların hukuki dayanağı olmadığını savundu.

Gözaltı sürecinin tamamlanmasının ardından Saymaz’ın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

