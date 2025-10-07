En Son Haberler

Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı

AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirileriyle gündeme gelen eski AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla gözaltına alındı. Kocabıyık, gözaltı bilgisini sosyal medya hesabından paylaştı.

NationalTurk FR07/10/2025
AKP’de milletvekilliği yaptığı dönemde ve sonrasında parti yönetimine yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Hüseyin Kocabıyık, “cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Kocabıyık, sabah saatlerinde X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda gözaltına alındığını duyurdu.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AKP İzmir Milletvekili Kocabıyık hakkında “cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Kocabıyık’ın, Ankara’daki evinde polis ekipleri tarafından arama yapıldığı belirtildi.

Bir dönem AKP’de aktif siyaset yürüten Hüseyin Kocabıyık, son yıllarda yaptığı açıklamalarda hem parti politikalarına hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetim anlayışına yönelik eleştirileriyle dikkat çekmişti. Kocabıyık’ın son paylaşımları, özellikle sosyal medyada geniş yankı bulmuştu.

