Son Dakika: İYİ Parti seçimli kongreye gidiyor!

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinden büyük bir hüsranla ayrılan İYİ Parti’de Genel Başkan Meral Akşener istifa etmedi ancak olağanüstü seçimli kongre kararı aldıklarını açıkladı.

Parti Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyen ve seçim sonuçlarını değerlendiren Akşener, “İYİ Parti olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız. Eleştirimizi yapacağız. Gereken adımları atacağız. Tam da bu sebeple en kısa sürede seçimli kongremizi düzenleyeceğiz” dedi.

İYİ Parti’nin olağanüstü kongresinde Meral Akşener’in yeniden aday olacağı tahmin ediliyor.

Yerel seçimde alınan ağır yenilginin ardından Akşener’in istifa edebileceği yönünde yorumlar yapılmıştı.

“Meral Akşener’in Öfke Kontrolü Sorunu Var”