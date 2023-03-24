Son Dakika: Yeniden Refah Partisi Çark Etti

İttifak Protokollerinin YSK’ya sunulması için verilen sürenin dolmasına dakikalar kala Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katıldı.

Seçim takvimine göre ittifak protokolünün sunulmasına 1 saat kala Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı’na katıldı. HÜDAPAR’ın ise ittifaka dışarıdan destek vereceği öğrenildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 4 gün önce yaptığı açıklamada partisinin hiçbir ittifakta yer almayacağını belirtmiş ve cumhurbaşkanı adayı oluğunu duyurmuştu.

Fatih Erbakan’ın cumhurbaşkanı adaylığından da çekilmesi bekleniyor. Erbakan bugün itibariyle 65 bin civarı imza topladı.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

