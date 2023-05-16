Kılıçdaroğlu “Sığınmacı” Tweetini beğendi!

Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın “28 Mayıs sığınmacıları göndermeyeceğim diyenler ile göndereceğiz diyenlerin seçimi olacak. Gitsinler diyenler KK ya o verecek” paylaşımını beğendi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından mülteci karşıtı söylemleriyle bilinen CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın yaptığı bir paylaşımı beğendi.

Özcan, söz konusu paylaşımda, “28 Mayıs sığınmacıları göndermeyeceğim diyenler ile göndereceğiz diyenlerin seçimi olacak…Kalsın diyenler RTE ye,gitsinler diyenler KK ya o verecek…Ben nasıl gönderdiysem BAY KEMAL de gönderecek!!” ifadelerini kullanmıştı.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda yüzde 50’yi geçen aday olmazken yüzde 49,5 oy alan Recep Tayyip Erdoğan ve yüzde 44,89 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalmıştı. Üçüncü Aday Sinan Oğan ise oyların yüzde 5,17’sini almıştı. Mülteci karşıtı söylemleri olan ATA İttifakı’nın adayı Oğan, ikinci turda kime destek vereceğini ise henüz açıklamadı.

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