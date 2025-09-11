En Son HaberlerPolitikaTürkiye

Konya’da AK Parti’ye iki transfer

Konya'da CHP'li Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Yeniden Refah Partisi'li Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti'ye geçti

Konyalı başkanlara rozeti bizzat Erdoğan taktı

CHP‘den seçilen Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Yeniden Refah Partisi’nin oylarıyla seçilen Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan, AK Parti’ye katıldı. AK Parti’nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan’ın partiye katıldığı aktarıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı öncesinde, partisine katılan yeni isimlerle bir araya geldi. Erdoğan, iki isme parti rozetlerini bizzat takarken; törenin ardından “aile fotoğrafı” da çekildi.

