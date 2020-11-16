Moderna: Koronavirüsü Durduracak Aşımız Yüzde 94,5 Etkili

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, geliştirdiği aşı adayının yüzde 94.5 oranında etkili olduğunu açıkladı. BioNTech ile Pfizer’in ortak geliştirdiği aşı adayının yüzde 90’dan fazla etkili olduğu iddia edilmişti.

Moderna Inc tarafından yapılan açıklamada “Faz 3 analizlere göre MRNA-1273’ün etkinlik oranı yüzde 94.5” ^denildi.

Şirketin CEO’su Stephane Bancel, ABD’de aralarında yüksek riskli ve yaşlı kişilerin de olduğu 30 bin denekle yapılan üçüncü aşama klinik denemelerde yüzde 94.5 oranında etkililiğe ulaşıldığını belirtirken Moderna Başkanı Stephen Hoge ise Reuters’e yaptığı açıklamada “Kovid-19’u durduracak bir aşımız olacak” dedi.

Sözkonusu aşı 28 gün arayla iki doz şeklinde yapılıyor.

Moderna’nın aşısının avantajı, BioNTech-Pfizer’in aşısı gibi aşırı soğuk ortamda tutulmasının gerekmemesi.

Moderna geliştirdiği aşı adayının 30 gün boyunca 2-8 derecelik normal buzdolabı ısısında istikrarlı kalmasını ve altı ay boyunca eksi 20 derecede depolanmasını öngörüyor.