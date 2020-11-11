Yılmaz Özdil’e Hulusi Akar Hakkındaki Sözleri İçin Hapis Cezası

Yılmaz Özdil katıldığı bir televizyon programında “Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’la gezmeye gitmem” ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz Özdil, 10 Kasım 2017’de Halk TV’de yayınlanan bir programda “O dönem Genelkurmay Başkanlığı’nın başında Atatürk var. Şimdi Allah korusun ben Hulusi Akar ile gezmeye gitmem, ne savaşı?” sözlerini sarf etmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, söz konusu ifadenin “Komutanlara karşı güven hissini yok etmeye yönelik tahrik edici hakaret” olduğunu ileri sürerek Özdil’den şikayetçi oldu.

Yılmaz Özdil, hakkında Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle Ankara 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması yapıldı.

Özdil mahkemedeki savunmasında “Yaptığım konuşmamın bütününe bakıldığında devlette liyakatın önemini vurguladığım bir konuşma olduğu görülür. Pek çok kurumun adı aynı konuşmada geçmiştir. Hulusi Akar’ı hedef alan bir konuşma değildir. Ast üst ilişkisini zedelemekten ziyade tamamen Genelkurmay Başkanlığı’nın önemini anlatmaya çalıştığım bir konuşmadır. Konuşmamda üstünlüğünü tahkir etmek değil, aksine bu makamın önemini vurguladım. Hatta Atatürk’ten, İsmet İnönü’den ve Fevzi Çakmak’tan örnekler ile anlattım. Bu makamlarda bulunanlar gereken liyakatı göstermediği takdirde neler olabileceğini hep birlikte yaşayarak gördük. Bunun en yakın ve güncel örneği 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimidir.” diye konuştu.

Mahkeme, Özdil’in devlette liyakat üzerine yaptığı konuşmada geçen ifadelerini “Astlık üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir veya komutanlara karşı güven hissini yok etmeye matuf olarak alenen tahkir veya tezyif edici fiil ve hareket” olarak değerlendirdi ve 5 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.