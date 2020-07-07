ABD Hamlesi Sonrası Remdesivir Karaborsaya Düştü!

BBC’nin haberine göre koronavirüs salgınının ağır vurduğu ülkelerden Hindistan’da Covid-19 hastalarını tedavi etmek için kullanılan remdesivir ve tocilizumab adlı ilaçlar karaborsaya düştü.

BBC’nin özel haberine göre Abhinav Sharma’nın amcası çok yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle başkent Delhi’deki bir hastaneye yatırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıkan hasta için doktorlar aileden remdesivir ilacını almalarını istedi. “Acil kullanım izni” altında reçete edilebilen bu ilaç için doktor bu yöntemi kullanmadı ve aileden ilacı satın almalarını istedi.

Ancak bunun pek de kolay olmayacağı daha sonra ortaya çıktı. Sharma hiçbir eczanede remdesivir bulamadı ve umutsuzca ilacı bulmak için sosyal medyada çağrılar yaptı: “”Gözlerimde yaşlarla amcamın hayatını kurtarmak için ilacı bulmaya çalışıyordum. 7 kez ücret ödedikten sonra bulabildim.”

Bay Sharma’nın durumunda Delhi’de birçok aile var ve bazıları ilaçları bulabilmek için fahiş fiyatlar ödemek zorunda kalıyor.

BBC, ilacı bulabileceklerini söyleyen insanlara ulaştı ve şu tekliflerle karşılaştı;

Remdesivir 6 Katı Fiyata Satılıyor!

“Sana üç şişe alabilirim – ama her biri 30.000 rupiye [401 $; 321 £] mal olacak ve hemen gelmelisin. Tıp işinde çalışıyorum.” Normal fiyatı 5 bin 400 rupi olan ilaç için 38 bin rupi isteyen bile çıktı.

Remdesivire olan büyük talep, Covid-19 tedavisinde süreyi 11 güne kadar indirdiğinin kanıtlanmasıyla patladı.

Uzmanlar bu ilacın nihai kurtuluş olmadığı yolunda uyardı ancak kanıtlanmış başka herhangi bir ilaç olmayınca remdesivir karaborsaya düştü. Bunda, ABD’nin stokları eritmesinin de büyük payı var.

BBC, Delhi ve komşu bölgelerdeki hasta ailelerinin remdesivir için aşırı fiyatlar ödemek zorunda kaldığı birkaç benzer örneği öğrendi. Bu tür vurgunculukların ana nedeni, arz ve talep arasındaki büyük dengesizlik.

Başlangıçta Ebola’yı tedavi etmek için üretilen remdesiviri geliştiren ABD merkezli Gilead Sciences şirketi, dört Hintli şirkete (Cipla, Jubilant Life, Hetero Drugs ve Mylon) üretim izni verdi.

Ancak, bu şirketlerden sadece biri (Hetero) şimdiye kadar bunu üretti.

Şirket beş eyalet arasında 20.000 doz ilaç dağıttı ve BBC’ye “sızıntının” nasıl gerçekleştiğinden emin olmadığını söyledi.

Hetero satış başkan yardımcısı Sandeep Shahstri, “İlacı distribütörlerimize vermedik. Kılavuzlara göre şişeleri doğrudan hastanelere sağladık.” diyor.

Yetkili, firmanın talebi karşılamak ve karaborsanın önüne geçmek için çok çalıştığını iddia ederek şunları söylüyor;

“Ailelerin acısını anlıyoruz. Onlara ilacı aramaları söylenmemeli. Önümüzdeki birkaç gün içinde üretimimizi artıracağımızdan ve durumu daha iyi bir hale getireceğimizden eminiz.”

Eczacılar da ilacın tedarikinin olmadığını söylüyor;

“Dün gece beni Haydarabad’dan biri aradı. Babasının Delhi’de bir hastanede olduğunu ve ilacı almak için ödeme yapacağını söyledi. Ama yapabileceğim hiçbir şey yoktu.

Peki remdesivir Delhi’deki ilaç pazarında nasıl bulunabiliyor?

Tüm Hindistan Kimyagerler ve Eczacılar Derneği genel sekreteri olan Rajiv Singhal “Hiçbir üyemizin bu tür uygulamalara katılmadığından eminim. Bu bir ulusal sağlık acil durumudur ve herhangi birinin hayat kurtaran ilaçları yasadışı yollardan sattığı tespit edilirse katı önlem alınacağına dair net bir mesaj vermek istiyorum” diyor.

Tocilizumab da Karaborsada

Hayat kurtaran başka bir ilaç olan tocilizumab’ın fiyatları da katlanarak arttı.

Kuzey Hindistan’daki Cipla temsilcisi, son birkaç hafta içinde talebin ciddi şekilde arttığını belirterek “Arzı artırdık, ancak talebin önümüzdeki günlerde artmaya devam edeceğini umuyoruz” dedi.

BBC, bazı hastanelerin hasta yakınlarından ilacı bulmalarını istediğini, ancak fahiş fiyatlarla bulunabildiğini kanıtladı. Cipla temsilcisi ise tocilizumab’ın karaborsada satıldığını reddetti.