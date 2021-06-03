Yeni Aşı Geliyor! Hindistan’dan Dev Anlaşma

Hindistan Hükümeti, koronavirüsle mücadeleyi güçlendirmek için 300 milyon doz Biological-E COVID aşısı için anlaşma imzaladı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre hükümet, yerli aşı üreticisi Biological-E ile 15 milyar rupi (205.62 milyon ABD Doları) karşılığında 300 milyon COVID-19 aşı dozu için anlaşma imzaladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu anda faz-3 klinik denemelerinden geçen aşının önümüzdeki birkaç ay içinde kullanıma sunulacağı belirtildi.

Haydarabad merkezli Biological E Limited, COVID-19 aşısı için Kanadalı biyoteknoloji şirketi Providence Therapeutics Holdings Inc ile bir anlaşma imzaladı.

Biological-E tarafından Kanadalı biyoteknoloji şirketi ile işbirliği içinde geliştirilen aşı, önümüzdeki birkaç ay içinde Hindistan pazarına girmesi muhtemel bir RBD protein alt birim aşısı.

Aşının Faz 1 ve 2 klinik denemelerinde iyi sonuçlar alındığı bildirildi.

Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı tarafından yakın zamanda açıklanan yeni kurallara göre, ülkelerinde aşıları için onay alan her firma, önce bir köprü denemesi yapmadan Acil Kullanım İzni (EUA) alabilecek.

Anlaşmaya göre Providence, Biological E’ye aşıları Hindistan’da üretmek için gerekli teknoloji transferini sağlayacak. 2022 yılında minimum 600 milyon doz üretim kapasitesine sahip olacak, hedef kapasitesi ise bir milyar doz olacak.

Bu arada Biological E, tamamen kendi üretimi olan bir başka aşı çalışmasında da Faz III klinik deneyleri için onay aldı.

Öte yandan ICMR Genel Direktörü Dr Balram Bhargava, Hindistan’da aşılamanın hız kazandığını belirterek Aralık ayına kadar tüm ülkenin aşılanmasını umduklarını söyledi.