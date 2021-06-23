Uğur Şahin’den Delta Varyantı Açıklaması

BioNTech’in CEO’su ve kurucu ortağı Uğur Şahin şirketin çevrimiçi yıllık genel toplantısında yaptığı konuşmada kendi ürettikleri korona aşılarının yeni ortaya çıkan varyantlar karşısında da etkili olduğunu belirterek, “Şu anda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok” dedi.

DW’de yer alan habere göre Uğur Şahin, mevcut aşıları yenilemek veya yeni ortaya çıkan bir virüs türüne uyum sağlamak için üçüncü bir dozun gerekli olması durumunda buna hazırlıklı olmak ve hızlı tepki vermek amacıyla aşının yeni varyantlara karşı etkinliğini sürekli analiz ettiklerini kaydetti.

Aşılananların bağışıklığının zamanla azaldığını ve yeni varyantların çıktığını hatırlatan Şahin “Üçüncü doz aşının bağışıklığı yenilemek için yüksek bir değere sahip olabileceğini varsayıyorum. Ancak, (üçüncü doz) takviye aşılamanın ne zaman ve ne sıklıkta gerekli olacağını henüz bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Uğur Şahin, ABD’li ortakları Pfizer ile bu yıl 3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını da söyledi.

Delta varyantı İngiltere’de yüksek aşılama oranlarına rağmen, birkaç hafta içinde baskın hale geldi. Portekiz’in başkenti Lizbon, hafta sonu Delta mutantı nedeniyle kapatıldı. Rusya’nın başkenti Moskova’da Delta varyantının yol açtığı yeni enfeksiyonlar en yüksek seviyeye tırmandı.