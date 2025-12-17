Gıda güvenliği alarm veriyor: Market raflarındaki şoke eden tablo

Türkiye’de bozuk ve kalitesiz gıdalar nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarının arttığına yönelik tartışmalar sürerken, gıda denetimleri ve tüketici güvenliği bir kez daha gündemin üst sıralarına taşındı. Son olarak gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler, market raflarındaki bazı ürünlerin görünenden çok daha büyük riskler barındırabileceğini ortaya koydu.

Market raflarından yansıyan görüntüler

Paylaşıma göre, Türkiye’de yaşayan bir Rus vatandaş, bir markette satışa sunulan et ürünlerinin bozulduğunu ve küflendiğini fark ederek durumu video kaydına aldı. Görüntülerde, ürünlerin ambalajlarının üzerinde son kullanma tarihinin geçmediği izlenimi vermesine rağmen ciddi bozulma belirtileri taşıdığı görülüyor. Videoyu çeken kişiye market çalışanının tepki göstermesi ise dikkat çekti.

Haskoloğlu’nun paylaşımı gündem oldu

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, söz konusu görüntüleri X hesabından paylaşarak gıda güvenliğine ilişkin uyarılarda bulundu. Haskoloğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

Türkiye’de yaşayan bir Rus, bir markette satılan et ürünlerinin bozulduğunu ve küflendiğini gösteren bir video çekti.

Market çalışanı ise videoyu çeken kişiye, “Niye video çekiyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

“Son zamanlarda Türkiye’de bozuk ve kalitesiz gıdalar nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarının arttığını görüyoruz.

Bu videoyu herhangi bir market zincirini karalamak için değil, sizleri uyarmak amacıyla çektim. Dışarıdan bakıldığında tarihi geçmemiş ve normal görünen bazı ürünler, aslında zehirli olabilir ve ağır, hatta ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Siz satın almasanız bile, bu ürünleri yaşlı bir insan, bir çocuk ya da komşunuz satın alabilir.

Lütfen böyle durumlarda sessiz kalmayın.”

Gıda güvenliği tartışmaları yeniden alevlendi

Paylaşımın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, benzer deneyimlerini dile getirirken, denetim mekanizmalarının yeterliliği ve market raflarındaki ürünlerin güvenliği yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, özellikle ambalajlı ürünlerde yalnızca son kullanma tarihine bakılmasının her zaman yeterli olmayabileceğine dikkat çekiyor.