İlk Bilimsel Rapor: Rusya’nın Koronavirüs Aşısı Umut Veriyor

Tıp dergisi Lancet’te yayınlanan Rus aşısıyla ilgili ilk ayrıntılı çalışmaya göre, aşı denemesine katılan bireylerin tümünde virüse karşı mücadele edebilecek bir bağışıklık tepkisi oluştu. Rusya koronavirüs aşısı kullananlarda ciddi bir yan etki de görülmedi.

Rusya, geliştirilen aşının Ağustos ayında ülkede kullanılmasına izin vermiş ve deneme sonuçları yayınlanmadan izin verilen ilk aşı olmuştu.

Uzmanlar deneylerin yetersiz olduğunu ve aşının güvenliğini kanıtlamak için yeterli veri olmadığını iddia etse de yayınlanan ilk sonuçlar batı dünyasında da memnuniyetle karşılandı.

Lancet Raporu Neler İçeriyor?

Ayrıntılı rapora göre Sputnik-V isimli aşının haziran ve temmuz aylarında yapılan denemelerinde 38 sağlıklı gönüllü deneğe birer doz aşı yapıldı ve üç hafta sonra ilk aşıyı güçlendirici bir doz daha verildi. 18-60 yaş arasındaki gönüllülerde 3 hafta içinde antikor oluştu. Eklem ve baş ağrısı ise en çok görülen yan etkiler oldu.

Raporda “Aşının Covid-19 enfeksiyonunu önlemekte uzun vadede etkili ve güvenli olduğuna karar verebilmek için büyük ölçekli, kıyaslama imkanı veren, uzun süreye yayılan denemelere ve gözlemlerin devamına ihtiyaç olduğu” belirtildi.

Üçüncü aşama deneylere 40 bin gönüllünün katılması bekleniyor.

Aşının finansörü Kiril Dimitriev düzenlediği basın toplantısında yayınlanan raporun “Rus aşısına makul olmayan bir kuşkuyla yaklaşanlara güçlü bir cevap. Sonraki aşama için şimdiden 3 bin gönüllü var” diye konuştu.

Londra’daki Hijyen ve Tropik Hastalıklar Fakültesi’nden Profesör Brendan Wen Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada “Raporu, buraya kadar pek güzel” diye yorumlayabiliriz” dedi.

Aşının kullanılabilir hale gelebilmesi için hala uzun bir zamana ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.