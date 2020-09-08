Rus Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı Sputnik V halkın kullanımına açılıyor.

Sputnik’in haberine göre konuyla ilgili Rusya Sağlık Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada “Rusya Sağlık Bakanlığı Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından yeni koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik geliştirilen ‘Gam-COVID-Vac’ (Sputnik V) aşısının ilk partisi, Roszdravnadzor laboratuarlarında gerekli kalite testlerini geçti ve dolaşıma açıldı” denildi.

Aşının klinik deneylerindeki üçüncü aşamasında bu hafta binlerce gönüllüye uygulanmaya başlanması bekleniyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin yaptığı açıklamada birkaç ay içinde kent nüfusunun büyük bölümüne aşının yapılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve dünyanın ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V’nin 11 Ağustos tarihinde tescillenmesinin ardından, aralarında BAE, Suudi Arabistan, Endonezya, Filipinler, Meksika, Brezilya ve Hindistan’ın bulunduğu en az 20 ülke, aşıyla ilgilendiklerini açıkladı.

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