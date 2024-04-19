D vitamini eksikliği belirtileri neler?

D vitamini bedenimiz için son derece önemlidir. Yeni doğan bebeklerde bilişsel gelişimin yanında kas ve kemik gelişiminde de son derece önemlidir. D vitamini eksikliği pek çok sağlık sorununa da yol açabiliyor. İşte D vitamini hakkında merak ettikleriniz.

D vitamini sağlık ve güçlü kemikleri korumak için gerekli bir besindir. D vitamini vücudumuzda kalsiyum ve fosforun emilmesine yardımcı olur, kalsiyum ve fosforun kemiklerimize ve dişlerimize taşınmasına yardımcı olur ve kanımızda ne kadar kalsiyum kaldığını düzenlemeye yardımcı olur. Kalsiyumla birlikte D vitamini kemik kütlesi kaybına karşı korunmaya yardımcı olur.

D vitamininin önemi bununla bitmiyor. Aynı zamanda kasların çalışmasına yardımcı olur ve beyin ile vücudun sinirler aracılığıyla iletişim kurmasını sağlar. Bağışıklık sistemi de D vitamini kullanır. D vitamini almanın üç yolu vardır: güneş ışığından, yiyecek ve içeceklerden veya takviyelerden.

Güneşten Gelen D Vitamini

Vücudunuz korunmasız cilde temas ettikten sonra güneş ışığını D vitaminine dönüştürür; dolayısıyla “güneş ışığı vitamini” takma adı da buradan gelir. Ancak güneş kremi olmadan güneş ışığına uzun süre maruz kalmaktan kaçının.

Yiyecek ve İçeceklerden D Vitamini

Çok az besin doğal olarak D vitamini içerir. Somon ve alabalık gibi yağlı balıklar en iyi D vitamini kaynakları arasındadır. Sığır karaciğeri, peynir ve yumurta sarısı az miktarda sağlar. UV ışınları altında yetiştirilen mantarlar da bu vitamini içerir.

Güçlendirilmiş yiyecek ve içecekler beslenmemizdeki D vitamininin çoğunu sağlar. Çoğu süt ve bazı tahıllar, soya sütü gibi birçok bitki bazlı içecek gibi D vitamini ile zenginleştirilmiştir. Portakal suyu, yoğurt ve peynir takviyeli olabilir veya olmayabilir, bu nedenle D vitamini içeriği için Besin Değerleri Etiketini kontrol etmek her zaman iyi bir uygulamadır.

Takviyelerden D Vitamini

Yaşlı yetişkinler gibi bazı kişilerin ekstra D vitaminine ihtiyacı olabilir; emzirilen bebekler; koyu tenli insanlar; karaciğer hastalığı, kistik fibroz, çölyak hastalığı ve Crohn hastalığı gibi belirli tıbbi rahatsızlıkları olanlar; ve obezitesi olanlar veya mide bypass ameliyatı geçirmiş olanlar. D vitamini takviyesi almadan önce daima doktorunuza danışın.

D vitamini eksikliği belirtileri nelerdir?

D vitamini eksikliği, vücudunuzda yetersiz miktarda D vitamini bulunması durumudur ve bu da kemiklerin kırılması ve kas güçsüzlüğü gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Hiçbir belirti olmayabilir ve doktorlar D vitamini düzeylerini düzenli olarak kontrol etmezler; dolayısıyla birçok kişi D vitamini eksikliği yaşıyor ve bunun farkında değil.

D vitamini vücudun kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum ve fosforu emmesine yardımcı olur. Bir kişide çok fazla D vitamini eksikliği varsa, diyetteki kalsiyumu iyi ememez.

D vitamini seviyeleri düşük olduğunda ve vücut kalsiyum ve fosforu uygun şekilde ememediğinde kemik ağrısı, kemik kırılması, kas ağrısı ve kas zayıflığı riski artar.

Çocuklarda en yaygın belirtiler şöyle:

Zayıf, ağrılı ve ağrılı kaslar (hafif eksiklikle birlikte)

Eğik veya bükülmüş kemikler nedeniyle yanlış büyüme

Kas Güçsüzlüğü

Kemik ağrısı

Eklem deformiteleri

Yetişkinlerde D vitamini eksikliği belirtileri:

Tükenmişlik

Kemik ve eklem ağrısı (özellikle sırtınızda)

Kemik kaybı

Kas zayıflığı, ağrıları veya krampları

Depresyon gibi ruh hali değişiklikleri

D vitamini eksikliğine ne sebep olur?

Güneş ışığına yeterince maruz kalmama

Daha koyu cilt pigmenti

Yetersiz beslenme

Vücudun D vitaminini yeterince işlemesini engelleyen böbrek veya karaciğer yetmezliği

Bazı ilaçlar

Lenfoma gibi belirli kanser türleri

Ailede D vitamini eksikliği veya çocukluk çağında raşitizm öyküsü

Bazı kişilerin D vitamini emilimini zorlaştıran sağlık sorunları vardır: İnflamatuar bağırsak hastalığı (Crohn hastalığı veya ülseratif kolit) Çölyak hastalığı Kistik fibrozis Kilo kaybı için bariatrik cerrahi geçiren kişiler İnce bağırsak bölümleri çıkarılmış kişiler (rezeksiyon) Ekzokrin pankreas yetmezliği gibi pankreası etkileyen bir durum

D vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir?

D vitamini açısından zengin gıdaların daha fazla tüketilmesi genellikle D vitamini eksikliğini düzeltmek için yeterli değildir, bu nedenle doktorunuz muhtemelen takviyelerle tedavi önerecektir.

Doktorların önerdiği D vitamini dozu hastalığın ciddiyetine, yaşınıza, kilonuza ve hamile ya da emziriyor olmanıza bağlı olarak değişebilir. Reçeteli dozlar ve diyet takviyeleri mevcuttur. Bazı reçeteli dozlar günlük yerine haftalık olarak verilmektedir.

Bitki kaynağından elde edilen D₂ vitamini takviyeleri (ergokalsiferol); Drisdol, D2 vitamini ürününün ticari adıdır .

Hayvansal bir kaynaktan gelen D₃ vitamini takviyeleri (kolekalsiferol).

D₃ vitamininin bir türü olan Calcidiol, kistik fibroz veya çölyak hastalığı gibi malabsorbsiyona yol açan bir sağlık sorununa sahip kişilerde reçete edilebilir.

Yeterli kalsiyum tükettiğinizden emin olmanız da önemlidir. Yeterli düzeyde hem D vitamini hem de kalsiyuma sahip kişiler kırık riskini azaltabilirler ancak bu durum, yalnızca yeterli düzeyde D vitamini ve yetersiz düzeyde kalsiyum bulunan kişilerde geçerli değildir.

Diğer sağlık durumlarına bağlı olarak doktorunuz ayrıca şunları da reçete edebilir:

Kemikleri güçlendirmeye ve osteoporoz ve kırık riskini azaltmaya yardımcı olan ilaçlar

Kistik fibroz ve Crohn hastalığı da dahil olmak üzere yağ malabsorbsiyonu sorunları olan hastalarda normal D vitamini seviyesinin sağlanması zor olabilir ve çok yüksek dozda takviye gerektirebilir.

Ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere D vitamini açısından zengin yiyecekler yemeye teşvik edilebilirsiniz:

Ton balığı, somon ve sardalya dahil bazı balıklar

Yumurta sarısı

Kahvaltılık gevrekler ve portakal suyu gibi D vitamini ile zenginleştirilmiş süt ve diğer gıdalar

Bazı doktorlar ayrıca kollarınızdaki, bacaklarınızdaki ve/veya yüzünüzdeki cildin haftada üç veya daha fazla kez 15 dakika boyunca doğal güneş ışığına maruz bırakılmasını önermektedir; bu da cildinizin D vitamini üretmesine yardımcı olur.

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