ABD ve AB, İsrail saldırısının ardından İran’a yeni yaptırımlar planlıyor

ABD ve Avrupa Birliği, hafta sonu İsrail’e düzenlenen saldırının ardından İran’a daha fazla yaptırım uygulamayı düşündükleri belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen “önümüzdeki günlerde” harekete geçmeyi beklediğini söylerken, AB dış politika şefi Josep Borrell bloğun bu konu üzerinde çalıştığını söyledi.

İsrail, müttefiklerini Tahran’ın füze programına yaptırım uygulamaya çağırdı.

Programa ilişkin Birleşmiş Milletler yaptırımları Ekim ayında sona erdi.

Bu yaptırımlar, İran’ın nükleer programını sınırlamaya yönelik daha geniş bir anlaşmayla bağlantılıydı.

Ancak aralarında ABD, AB ve İngiltere’nin de bulunduğu birçok ülke yaptırımları sürdürdü ve yenilerini ekledi.

Herzi Halevi: İran saldırısı cevapsız kalmayacak

İsrail ordusunun genelkurmay başkanı Korgeneral Herzi Halevi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran saldırısının cevapsız kalmayacağını söyledi.

İran’ın Cumartesi günü İsrail’e yönelik ilk doğrudan saldırısında İran, Irak, Suriye ve Yemen’den 300’den fazla füze ve insansız hava aracı dalgası ateşlendi ve bunların çoğu İsrail ve müttefikleri tarafından düşürüldü.

Tahran, saldırının, İsrail’in 1 Nisan’da Suriye’deki konsolosluğuna düzenlediği ve 13 kişinin öldüğü varsayılan hava saldırısına misilleme olduğunu söyledi.

Şu ana kadar İsrail’in yalnızca diplomatik bir saldırıyla karşılık verdiği görülüyor. Dışişleri bakanı 30’dan fazla ülkeyi İran’ın füze programına yaptırım uygulamaya çağırdı.

Aynı zamanda, İran’ın önemli bir askeri, siyasi ve ekonomik gücü olan İslam Devrim Muhafızları Birliği’nin (IRGC) terör örgütü olarak tanımlanması çağrısında da bulundu; bu, ABD’nin halihazırda yaptığı ancak İngiltere’nin yapmadığı bir şey.

İlave yaptırımlar yolda

Salı günü konuşan ABD Hazine Bakanı Bayan Yellen şunları söyledi: “Yaptırımlarla ilgili olarak, önümüzdeki günlerde İran’a karşı ilave yaptırımlar uygulayacağımızı tamamen bekliyorum.

“Yaptırım araçlarımızın önizlemesini yapmıyoruz. Ancak yaptığım görüşmelerde, İran’ın terörizmin finansmanını engellemeye yönelik tüm seçenekler masada olmaya devam ediyor.”

İran’ın petrol ihracatının “hedef alabileceğimiz olası bir alan” olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Açıkçası, İran bir miktar petrol ihraç etmeye devam ediyor. Yapabileceğimiz daha çok şey olabilir.”

Bayan Yellen, ABD’nin İran’ı izole etmek, vekil grupları finanse etme ve Rusya’nın Ukrayna’daki savaşını destekleme kabiliyetini sekteye uğratmak için zaten mali yaptırımlar kullandığını, buna 500’den fazla kişi ve kuruluşun hedef alınmasının da dahil olduğunu söyledi.

ABD’nin İran’a yönelik mevcut yaptırımları, halihazırda Amerika’nın bu ülkeyle olan neredeyse tüm ticaretini yasaklıyor .

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan daha sonra yeni yaptırımların “füze ​​ve insansız hava aracı programı da dahil olmak üzere İran’ın” yanı sıra Devrim Muhafızları ve İran savunma bakanlığını hedef alacağını söyledi.

“Müttefiklerimizin ve ortaklarımızın yakında kendi yaptırımlarını uygulayacaklarını tahmin ediyoruz” diye ekledi. “Bu yeni yaptırımlar ve diğer tedbirler, İran’ın askeri kapasitesini ve etkinliğini kontrol altına almak ve azaltmak ve onun tüm sorunlu davranışlarıyla yüzleşmek için sürekli bir baskıyı sürdürecek.”

AB’nin üst düzey diplomatı Bay Borrell, bazı üye ülkelerin İran’a yönelik yaptırımların genişletilmesini istediğini söyledi.

AB’nin diplomatik servisine “yaptırımlarla ilgili gerekli çalışmaların başlatılması” yönünde talepte bulunacağını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, eski adıyla Twitter olan X’teki bir gönderide “yaptırımların kabul edilmesine yönelik olumlu eğilimi” memnuniyetle karşıladı.

Dünya liderleri, son saldırının ardından Orta Doğu’da büyük bir gerilimin yaşanmasını önlemek amacıyla itidal çağrısında bulundu.

İsrail’e verdiği desteğin “sert” olduğunu defalarca dile getiren ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in bu bölümde zafer ilan etmesi ve “kazanması” gerektiğine inandığını söyledi.

Rishi Sunak’dan Netanyahu’ya telefon

Salı akşamı yaptığı telefon görüşmesinde İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu tepkisinin daha da artması konusunda uyardı.

Downing Street’ten bir sözcü, “Önemli bir tırmanışın kimsenin çıkarına olmadığını ve yalnızca Orta Doğu’da güvensizliği derinleştireceğini vurguladı. Bu, sakin kafaların galip geldiği bir an oldu” dedi.

Dünyanın en büyük yedi gelişmiş ekonomisinden oluşan G7 grubunun artık “diplomatik bir tepkiyi koordine ettiğini” eklediler.

İran, İsrail’in misilleme yapmaması halinde konunun “bitmiş” olduğunu düşündüğünü belirtirken, İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi “İran’ın çıkarlarına karşı en ufak bir eylemin kesinlikle sert, kapsamlı ve acı verici bir tepkiyle karşılanacağı” uyarısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Devlet Başkanı Raisi arasındaki görüşme sonrasında Kremlin’den yapılan açıklamada, İran’ın müttefiki Rusya’nın da itidal çağrısında bulunduğu belirtildi.

Kremlin’den yapılan açıklamada, “Vladimir Putin, tüm tarafların makul itidal göstermeleri ve tüm bölge için felaket sonuçlar doğurabilecek yeni bir çatışma turunu önlemeleri yönündeki umudunu dile getirdi.” ifadesine yer verildi.

İran Genelkurmay Başkanı Bakıri, İsrail’e düzenledikleri askeri operasyonun başarıyla sonuçlandığını öne sürerek, devamını amaçlamadıklarını söyledi. İsrailli aşırı sağcı bakan Itamar Ben-Gvir, İran’a karşı “ezici saldırı” çağrısında bulundu.

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