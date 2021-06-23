Delta Varyantına Karşı Bir Açıklama da AstraZeneca’dan

BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin’in ardından AstraZeneca cephesinden de delta varyantına karşı olumlu bir açıklama geldi.

Açıklamada, Oxford Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, iyileşmiş insanlardan ve aşılananlardan alınan kandaki monoklonal antikorların Delta ve Kappa varyantlarını nötralize etme kabiliyetinin araştırıldığı bildirildi.

Araştırmaya göre AstraZeneca COVID-19 aşısı, ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta ve Kappa varyantlarına karşı etkili.

Geçen hafta İngiltere Halk Sağlığı (PHE) tarafından yapılan bir analiz, Pfizer Inc ve AstraZeneca tarafından yapılan aşıların, Delta varyantından hastaneye yatışlara karşı %90’dan fazla yüksek koruma sağladığını göstermişti.

Şirket, en son Oxford çalışma sonuçlarının PHE tarafından yapılan son analize dayandığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün baş bilim adamı Cuma günü yaptığı açıklamada, Delta varyantının hastalığın küresel olarak baskın versiyonu haline geldiğini duyurmuştu.