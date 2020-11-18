Şarkı Sözleriyle Hisse Şifresi!

Sabah yazarı Dilek Güngör, manipülatörlerin Telegram, WhatsApp gruplarında şarkı yoluyla hisse şifreleri verdiklerini ileri sürdü.

Güngör’ün yazısından ilgili bölüm şöyle;

“Hal böyle olunca, SPK da Borsa İstanbul da işi o kadar sıkı tutuyor ki…

Tabir yerindeyse, yeni yatırımcıların burnunun kanamaması için uğraşıyor. Borsa İstanbul yatırımcılarının hak ve menfaatlerini korumak için aldığı tedbirleri içeren videolar yayımlıyor. SPK gözetim birimleri piyasadaki olağandışı fiyat hareketlerini takip ediyor.

Biliyorsunuz, hisse ve kripto para yatırımcıları WhatsApp, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları ile Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanıyor. Buralarda manipülatörler cirit atıyor. ‘Taze’ yatırımcılara tavsiyelerde bulunuyor. SPK’nın gözetim birimi hem sosyal medya mecralarını hem borsa forumlarını hem de WhatsApp, Telegram gruplarını anlık takip ediyor. Bu gruplara sızıp yakaladıklarına basıyor cezayı…

Fakat onlar da boş durur mu!

Duyduğuma göre, SPK işi çok sıkı tutunca manipülatörler yeni yöntemler bulmaya başlamışlar.

Ne mi?

Telegram, WhatsApp gruplarında şarkı yoluyla hisse şifreleri veriyorlarmış!

Şaka yapmıyorum…

Yatırımcıyı yönlendirecekleri hisse senedine uygun bir şarkıyı paylaşıyorlarmış.

Misal, Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhut ile ilgili bir mesaj göndereceklerse ‘Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu dert beni diyar diyar gezdirir. Lokman hekim gelse yaram azdırır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin’ şarkısını paylaşıyorlarmış…

Ne diyeyim.

Bundan sonra gruplara sızan SPK uzmanlarının işi daha da zorlaştı.

Anlaşılan, artık şarkı sözlerine de dikkat etmeleri farz oldu.”