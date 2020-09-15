Kaybolan Telefondan Maymun Selfieleri ve Video Çıktı

BBC’nin haberine göre Malezya’nın Johore eyaletinde yaşayan Zackrydz Rodzi isimli bilgisayar mühendisliği öğrencisi, sabah uyandığında telefonunun yanında olmadığını fark etti. Evde hırsızlık işareti de bulamayan Rodzi, bir süre önce bahçede gördükleri maymundan şüplendi.

Telefonunu çaldırdığında ormandan gelen sesi takip eden Malezyalı genç, çamurun içinde telefonunu buldu.

Telefonunun galerisini açan genç adam, maymun selfie’leri, orman fotoğrafları ve maymunun telefonu ısırmaya çalıştığı anların videosuyla karşılaştı.

Malaysian man 'finds' monkey selfies on lost phone 🙈🙉🙊https://t.co/ptxaOGt1pT — BBC News (World) (@BBCWorld) September 15, 2020

​Rodzi’nin başına gelen şaşırtıcı olay, daha önce de Endonezya’ya giden ABD’li bir fotoğrafçı ile de gündem olmuştu. Makinasını Endonezya’da gittiği yağmur ormanlarında bir maymuna kaptıran David Slater, fotoğraf makinesini bulduğunda içerisinde Naruto isimli maymunun çekmiş olduğu selfie’lerle karşılaşmıştı. Hayvan hakları için mücadele eden örgüt PETA, fotoğrafların telif hakkı için maymun adına dava açmış ancak mahkemenin kararı Slater’dan yana olmuştu.