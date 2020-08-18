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Alanya Belediye Başkanı da Koronavirüse Yakalandı

Babası Mehmet Yücel’e dün yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine Alanya Belediye Başkanı Murat Yücel de karantinaya alınmıştı.

Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisinin de koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başkan Murat Yücel Twitter paylaşımında “Değerli hemşehrilerim;Yapılan tetkiklerin ardından #Covid19 test sonucum pozitif çıktı.Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım.Şu an durumum iyi.Koronavirüs kişi gözetmiyor. Bu nedenle lütfen maske,hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun!Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle…” ifadelerini kullandı.