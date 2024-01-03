Coldplay konserleri kapalı gişe! Fiyatlar yüksek, bilet yok!
Dünyaca ünlü İngiliz rock grubu Coldplay konserleri ile her zaman adından söz ettiriyor.
Türkiye’ye gelmesi en çok istenen rock gruplarından Coldplay konserleri kapalı gişe! Asya ve Avrupa turnesine devam eden grubun 2024 konserlerine ilgi yine çok yoğun.
Coldplay’in 2023 Avrupa stadyum gösterilerinin kapalı gişe başarısının ardından grup, geçtiğimiz yaz 2024 turnesini duyurmuştu.
Music Of The Spheres Dünya Turu kapsamındaki Coldplay konserleri için sadece Avustralya ve Yeni Zelanda’daki konserlerde bilet bulunabiliyor.
Singapur, Filipinler ve Tayland gibi Asya ülkelerinde de kapalı gişe konserler verecek olan Coldplay, Avrupa’da da Yunanistan, Romanya, Macaristan, Fransa, İtalya, Almanya, Finlandiya, Avusturya ve İrlanda’da sahne alacak.
Coldplay konserleri bilet fiyatları 100 eurodan başlayıp 300 euroya kadar çıkıyor.
Coldplay konserleri 2024;
- 19-20 Ocak: Bocaue – Filipinler
- 23-24-26-27-30-31 Ocak: Singapur
- 3-4 Şubat: Bangkok – Tayland
- 8-9 Haziran: Atina – Yunanistan
- 12-13 Haziran: Bükreş – Romanya
- 16-18-19 Haziran: Budapeşte – Macaristan
- 22-23-25 Haziran: Decines Charpeu – Fransa
- 13-15-16 Temmuz: Roma – İtalya
- 20-21-23 Temmuz: Düsseldorf – Almanya
- 27-28-30-31 Temmuz: Helsinki – Finlandiya
- 15-17-18 Ağustos: Münih – Almanya
- 21-22-24-25 Ağustos: Viyana – Avusturya
- 29-30 Ağustos, 1-2 Eylül: Dublin – İrlanda
- 30-31 Ekim, 2-3 Kasım: Melbourne – Avustralya
- 6-7-9-10 Kasım: Sidney – Avustralya
- 13-15-16 Kasım: Auckland – Yeni Zelanda
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