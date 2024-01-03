Coldplay konserleri kapalı gişe! Fiyatlar yüksek, bilet yok!

Türkiye’ye gelmesi en çok istenen rock gruplarından Coldplay konserleri kapalı gişe! Asya ve Avrupa turnesine devam eden grubun 2024 konserlerine ilgi yine çok yoğun.

Coldplay’in 2023 Avrupa stadyum gösterilerinin kapalı gişe başarısının ardından grup, geçtiğimiz yaz 2024 turnesini duyurmuştu.

Music Of The Spheres Dünya Turu kapsamındaki Coldplay konserleri için sadece Avustralya ve Yeni Zelanda’daki konserlerde bilet bulunabiliyor.

Singapur, Filipinler ve Tayland gibi Asya ülkelerinde de kapalı gişe konserler verecek olan Coldplay, Avrupa’da da Yunanistan, Romanya, Macaristan, Fransa, İtalya, Almanya, Finlandiya, Avusturya ve İrlanda’da sahne alacak.

Coldplay konserleri bilet fiyatları 100 eurodan başlayıp 300 euroya kadar çıkıyor.

Coldplay konserleri 2024;

19-20 Ocak: Bocaue – Filipinler

23-24-26-27-30-31 Ocak: Singapur

3-4 Şubat: Bangkok – Tayland

8-9 Haziran: Atina – Yunanistan

12-13 Haziran: Bükreş – Romanya

16-18-19 Haziran: Budapeşte – Macaristan

22-23-25 Haziran: Decines Charpeu – Fransa

13-15-16 Temmuz: Roma – İtalya

20-21-23 Temmuz: Düsseldorf – Almanya

27-28-30-31 Temmuz: Helsinki – Finlandiya

15-17-18 Ağustos: Münih – Almanya

21-22-24-25 Ağustos: Viyana – Avusturya

29-30 Ağustos, 1-2 Eylül: Dublin – İrlanda

30-31 Ekim, 2-3 Kasım: Melbourne – Avustralya

6-7-9-10 Kasım: Sidney – Avustralya

13-15-16 Kasım: Auckland – Yeni Zelanda

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