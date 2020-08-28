Şinzo Abe İstifa Etti: İşte Gerekçesi

2 ayı aşkın süre sonra ilk kez basın toplantısı düzenleyen Şinzo Abe, sağlık nedenlerini öne sürerek, başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Hastalığının yeniden nüksettiğini öğrendiğini belirten Abe, “Sağlığım yeniden bozuldu. Bunu geçen ay öğrendim. Bu hafta yeni bir test yapıldı. Devlet yönetiminde sonuç önemlidir. Kararlarımı düzgün veremiyorum. Bu yüzden görevime devam etmeme kararı aldım. Hastalığımın kesinlikle iyiye gidecek şekilde bir garantisi yok. Meclis açılışı yaklaşıyor. İstifa etmenin en uygun zaman olduğunu düşündüm.” diye konuştu.

Japonya medyası, temmuz ayında Abe’nin başbakanlık konutunda kan kustuğunu yazmıştı.

Abe, 2006’da ilk defa üstlendiği başbakanlık görevinden “bağırsak iltihabı” rahatsızlığı nedeniyle 2007’de ayrılmıştı.

Yeni bir tedavi sayesinde hastalığını yendiğini belirten Abe, önce Liberal Demokrasi Partisi (LDP) liderliğine ve 2012’de başbakanlığa geri dönmüştü.