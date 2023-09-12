Milli Takım Japonya’dan 4 Yedi!

Gol yağmuruna sahne olan maçta Japonya Türkiye karşısında baştan sona üstün bir oyun oynadı ve bunu skora da yansıttı. Japonya Türkiye’yi 4-2 mağlup etti.

Avrupa Şampiyonası elemelerinde bay geçtiği haftayı hazırlık maçı ile değerlendiren A Milli Futbol Takımı Japonya karşısında hayal kırıklığı yarattı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak büyük tepki toplayan milliler Japonya karşısında da beklenen performanstan uzak bir görüntü sergiledi.

Japonya’ya galibiyeti getiren goller 15. dakikada Atsuki Ito, 28 ve 36. dakikalarda Keito Nakamura, 78. dakikada ise penaltıdan Junya Ito’dan geldi.

Millilerimizin gollerini ise 44. dakikada Ozan Kabak, 61. dakikada ise Bertuğ Yıldırım attı.

Özellikle Ermenistan beraberliği sonrasında büyük tepki toplayan Teknik Direktör Stefan Kuntz, o maçtan 9 futbolcuya ilk 11’de yer vermedi. Japonya karşısında o kadrodan sadece Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökcü 11’de başladı.

Belçika’da oynanan maç ile milliler Japonya ile 21 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Üçüncü kez rakip olan Türkiye ve Japonya arasındaki son mücadele 2002 Dünya Kupası’nda oynandı. Ay-yıldızlı ekip, 18 Haziran 2002’de oynanan son 16 turu mücadelesini 1-0 kazanarak Dünya Kupası’nda adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Japonya’nın Güney Kore ile ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası’nda milli takıma çeyrek finali getiren golü Ümit Davala atmıştı.

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