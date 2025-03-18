Koç Holding Türkiye’den Çekiliyor Mu ?

Koç Holding ile İlgili Bilmece Çözüldü Yatırım Stratejileri ve İddialara Yanıt

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, son dönemde şirketlerine yönelik ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ali Koç Holding çatısı altındaki yurt dışı yatırımların “ülkeden kaçış” olarak yorumlanmasına tepki göstererek, bu tür söylemlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

“Gerçekleri Söyleyenler, İspatlamak Zorunda Kalıyor”

Bloomberg HT’ye verdiği röportajda Ali Koç, Türkiye’deki ekonomik atmosferin yatırımcılar açısından daha öngörülebilir hale gelmesi gerektiğini belirtti. Hukukun üstünlüğü ve yatırım güvenliği konularının altını çizen Koç, Türkiye’nin bu alanlarda iyileştirmeler yapmasının önemine dikkat çekti. Ali Koç Holding olarak yurt dışında yatırımlar yaptıklarını ancak bunun Türkiye’den bir kaçış olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Borsada bir hareket oluyor biz suçlanıyoruz, TÜSİAD’da bir şey oluyor biz hedef gösteriliyoruz, yurt dışına yatırım yapıyoruz ‘ülkeden kaçıyor’ diyorlar. Gerçekleri söyleyenler, gerçek söylediklerini ispatlamak zorunda kalıyor.”

Ford Otosan ve Küresel Yatırım Stratejileri

Ali Koç, Holding bünyesindeki Ford Otosan yatırımına da değinerek, şirketin küresel büyüme stratejileri kapsamında yurt dışında üretim kapasitelerini artırmaya yönelik adımlar attığını ifade etti. Ford’un en büyük ve en başarılı ortaklıklarından birinin Koç Holding ile olduğunu belirten Koç, Türkiye’de üretime devam ederken uluslararası rekabette güçlü kalabilmek için global hamleler yapmanın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ayrıca ; ”Bizim için önemli olan hep 1 milyonun üstünde pazar sağlayabilmek. Türkiye’de 1 milyona gelmek için çok uğraştık, sonra düştük. Git geller yaşandı. Otomotiv sektörü de bir dönüşümden, hatta bir nebze “hasta” olduğu bir dönemden geçiyor. İleriyi görmek eskiye nazaran daha zor.” diyerek sektörün durumunu vurguladı .

Türkiye’de Yatırım Ortamı ve Hukukun Üstünlüğü

Türkiye’deki ekonomik politikaların ve hukuk sisteminin, yerli ve yabancı yatırımcılar için kritik öneme sahip olduğunu belirten Ali Koç, öngörülebilir bir yatırım ortamının hem ulusal hem de uluslararası sermayeyi çekeceğini ifade etti. Yatırımcıların en büyük beklentisinin hukukun üstünlüğü ve şeffaflık olduğunu belirten Koç, Türkiye’nin bu konuda reformlara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Koç Holding’in yurt dışı yatırımları üzerinden oluşturulan spekülasyonlara karşı net bir duruş sergileyen Ali Koç, Holding olarak Türkiye’deki yatırımlarına devam ettiklerini ve Koç Holding’in uluslararası ölçekte büyümeyi hedefleyen bir vizyonla hareket ettiğini vurguladı. Aynı zamanda, yatırım güvenliğinin artırılması için Türkiye’nin hukuki ve ekonomik altyapısını güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Bu açıklamalar, son dönemde Koç Holding ve Ali Koç üzerinden yapılan tartışmalara yanıt niteliği taşıyor.