Prof. Dr. Refik Çaylan Koronavirüse Yenildi

Türk Tabipler Birliği’nden (TTB) yapılan açıklamaya göre Kulak Burun Boğaz uzmanı Prof. Refik Çaylan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. TTB, dün de Sinop’ta aile hekimliği yapan Engin Ünaldı’nın vefatını duyurmuştu.

TTB’nin resmi Twitter hesabından ‘Bugün yine öldük’ notuyla yaptığı açıklamada “Prof. Dr. Refik Çaylan’ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, kaygılı mücadelemize devam ediyoruz” denildi.

Refik Çaylan’ın yakın arkadaşı Genel Cerrahi Uzmanı Prof Dr. Oktay Banlı, da “Koronavirüs enfeksiyonu sebebiyle günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sınıf arkadaşım KBB uzmanı Prof. Dr Refik Çaylan vefat etti. Çok çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah” açıklaması yaptı.

Mart ayından beri yaşamını yitiren sağlık çalışanı sayısı 57’ye yükseldi.