Korkutan Gelişme! Yeniden Enfekte Oldular

Hong Kong’ta bir hastanın yeniden koronavirüse yakalanmasının ardından Belçika ve Hollanda’da da birer kişinin yeniden enfekte olması endişeleri artırdı.

Bu durum, potansiyel aşıların yüzbinlerce insanı öldüren virüse karşı etkinliğine ilişkin korkuları körükledi. Ancak bazı uzmanlar korkuların haklı çıkması için çok daha fazla yeniden enfeksiyon vakasının görülmesi gerektiğini dile getiriyor.

Belçikalı virolog Marc Van Ranst, bir kadın hastanın Mart ve Haziran aylarında iki kez Covid-19’a yakalandığını belirterek “Çok fazla olacak mı bilmiyoruz. Muhtemelen hayır diye düşünüyorum, ancak görmemiz gerekecek. Belki de bir aşının her yıl veya iki veya üç yıl içinde tekrarlanması gerekecek. Şu bir gerçek ki 10 yıl boyunca işe yarayan bir aşıya sahip olamayacağız” diye konuştu.

Hollanda’daki Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü de ülkede bir yeniden enfeksiyon vakası olduğunu doğruladı. Hastanın bağışıklık sistemi zayıf olan bir yaşlı olduğu bildirildi.

Virolog Marion Koopmans, durumun beklenen bir şey olduğunu dile getirerek “Bir kişinin yeniden enfekte olması beni endişelendirmiyor. Bunun sık olup olmadığını görmeliyiz” dedi.

Exeter Üniversitesi öğretim görevlisi İngiliz Tabipler Birliği’nin tıbbi akademik personel komitesi başkanı Dr. David Strain, vakaların birkaç nedenden dolayı endişe verici olduğunu söyleyerek “Birincisi, önceki enfeksiyonun koruyucu olmadığını var sayabiliriz. İkincisi, aşıların beklediğimiz umudu sağlamama olasılığını artırması” ifadelerini kullandı.