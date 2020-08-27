Putin: İkinci Koronavirüs Aşısı Yolda

Devlet televizyonu Rossiya-24’e konuşan Vladimir Putin, geliştirilmekte olan ikinci Kovid-19 aşının gelecek ay hazır olacağını duyurdu.

Putin, preparatın eylül ayında hazır olacağını belirterek “İkinci aşının üzerinde Novosibirsk’teki Vektor enstitüsü çalışıyor. İlk aşımız Sputnik V (Gam-KOVİD-Vak) tamamen uluslararası uygulamalara ve Rusya yasalarına uygun bir biçimde onaylandı. Kızım klinik test aşamalarına kendi isteğiyle katıldı. Her şey yolunda. Daha biraz önce onunla telefonda konuştum. Tanrıya şükür kendini iyi hissediyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı, aşı uygulamasının ardından kızının vücudunda yeni tip koronavirüse karşı antikor oluştuğunu da kaydetti.

Rusya lideri, “Umuyorum ki (ekonomi) gün be gün iyileşme gösterecek. Kaldı ki genel olarak bu konuda diğer ülkelerden pek bir farkımız yok. Gelecek yıl da ekonomide iyileşmenin sağlanmış olacağını düşünüyorum” dedi.