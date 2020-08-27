Politika
Mansur Yavaş’tan Eski AKP’li Başkana Jest
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şehirdeki bir alt geçide AKP'li eski başkan Mustafa Tuna'nın adını verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Aydınlıkevler semtinde bulunan ‘Türk Telekom Alt Geçidi’ isminin, ‘Mustafa Tuna Alt Geçidi’ olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı.
Kararda şöyle denildi:
“Belediyemiz tarafından yapılan Türk Telekom Alt Geçidi isminin ‘Mustafa Tuna Alt Geçidi’ olarak değiştirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu Raporu oylanarak oylamaya katılan 103 üyenin oyuyla oybirliği ile kabul edildi.”
Mustafa Tuna, görevi bırakmak zorunda kalan Melih Gökçek’in ardından ABB Başkanı olmuştu.
Melih Gökçek Mustafa Tuna’yı basiretsizlikle suçlamıştı.