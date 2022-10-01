Isveç Televizyonu: “Roger ve Veronica Detur tarafından kandırıldı”

Hikaye Öne Çıkanlar TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın şirketi DETUR tüm sezonunu iptal etti.

Türkiye'de otellerinden atılan İsveç'li turistler kaos yaşıyor.

Şirket, yeni bir sahibine satıldığını belirten faksı reddediyor.

Nordik ülkelerinin en büyük günlük gazetelerinden biri olan Aftonbladet gazetesi ve Televizyonu TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın şirketi olan DETUR’u manşet yaptı!

İsveç’ten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya’nın şirketi olan DETUR’dan aldıkları satın aldıkları seyahat paketiyle Alanya’ya gelen bir grup turist, parası ödenmediği için konakladıkları otelden çıkarıldı.

Aftonbladet gazetesi Firuz Bağlıkaya’nın şirketi DETUR’ı Avrupa’da manşet yaptı

Aftonbladet ve diğer birçok medya kuruluşu, Detur’un bu hafta Türkiye’nin Alanya kentindeki chater uçaklarıyla Türkiye’ye getirilen turistlerin kaos içinde olduğunu bildirdi . Ve “Bazıları Detur’un odaların parasını ödemediği açıklamasıyla otellerinden atıldı.” manşetleriye haberleri duyurdu.

Aftonbladet gazetesinde yer alan haberde Alanya’ya tatil için gelen çok sayıda İsveçli turist, Detur adlı şirket aracılığıyla uçak ve otel hizmetlerini içeren paket satın almalarına rağmen otel ücretlerinin ödenmediğini için otelden çıkartıldığına yer verdi.

Otelden çıkarılacakları söylenen turistlerden birinin bayıldığını açıklayan bir başka İsveçli gazeteye yaptığı açıklamada, “Detur şirketinin Alanya’da bulunan yetkilisiyle yaptığım konuşmada, yalnızca ödemeyi yapmak zorunda olduğum ve şirketin yapacak bir şeyinin olmadığı söylendi. Kendimi çok kötü hissediyorum” dedi.

DETUR: Bütün ticari işlemler durduruldu. Şirket daha büyük bir şirkete satıldı. Turistler fiş alsınlar

Şirketten otele gönderilen mesajda ise, Detur adlı şirketin daha büyük bir şirkete satıldığı ve bütün ticari işlemlerin durdurulduğu belirtildi. Mesajda mağdur turistlere otel ücretlerini ödemeleri ve fişini saklamaları gerektiği ifade edilerek, yeni şirketin belirli olmayan bir tarihte paraları yatıracağı kaydedildi.

Geceyi başka bir otelde geçirmek zorunda kalan bir diğer turist ise, cumartesi günü İsveç’e olan dönüş bileti için de tedirgin olduğunu, bu sebeple Pegasus ile iletişime geçtiğini belirterek Pegasus’un kendisi adına ayrılmış bir biletin olmadığını söylediğini aktardı.

Jonny Haddad: 15 aile bizle aynı otelde var, diğer otelelrde ise 100 aile daha var

Ailesiyle beraber otelden çıkarıldığını söyleyen Jonny Haddad da aynı otelde kendileri gibi 15 aile bulunduğunu, Alanya’daki diğer otellerde şirket tarafından mağdur edilen 50 civarında daha aile olduğunu ve herkesin çok tedirgin olduklarını belirterek: “Önce ödeme yapmazsak cuma gününden önce yiyecek, içecek ve oda hizmetlerinden yararlanamayacağımızı söyleyerek bizi uyardılar.

Biz de cuma günü maaş alacağımızı ve o zaman ödeyebileceğimizi söyledik. Oteli, paralarını almadıkları için anlıyorum ama onlar da bizi anlamak zorunda, çünkü zaten seyahat şirketine ödeme yaptık” dedi.

“Oteldeki ortam çok kötüydü. Herkes kızgındı ve Detur’a ödeme yaptıklarını açıkladı. Ama otel parasını almamıştı ve bu yüzden kararlıydılar: ‘Eğer ödemezseniz burada kalamazsınız’ dediler” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

‘YEMEK YEMEMİZ ENGELLENDİ’

Her şeyin dahil olduğu tur paketi satın aldığını söyleyen Liselott Wågdalen ise, otel restoranında yemek yemelerinin engellendiğini belirtti. Wågdalen cuma günü İsveç’e uçak bileti olduğunu ve havaalanına gidecek otobüsün kendilerini alıp almayacağından emin olmadıklarını ifade ederek, “Bir gün öncesinden havaalanı otobüsleri için mesaj alınması gerekiyor ama çoğumuz bu mesajı almadık” dedi.

Haberde, perşembe günü Detur şirketinin İsveççe Facebook sayfasına giriş yapılamadığı belirtilerek, çok sayıda kişinin söz konusu sayfa yoluyla şirkete ulaşmaya çalıştığı aktarıldı. Haberde ayrıca gazetenin şirketi defalarca aradığı ama şirketin kapandığı belirtilirken, aramalardan birinde ise muhabirlerin kendisini tanıtmasının ardından telefonun kapatıldığı ifade edildi.

Aftonbladet gazetesi Oskar Forsberg: “Roger ve Veronica, Detur tarafından kandırıldı”

Roger Stenmark bize davaya devam edeceğini söylüyor.

– Rezervasyon yaparken bu şirketten ve geçmişinden tamamen habersizdim, ama burada kalmayacağım. Parayı geri almak için oda kolejine başvuracağız, diyor.

Ancak en kötüsü, muhtemelen tatil planlarının aniden değişmesiydi, diyor Roger Stenmark.

– Belli ki insanlar kızmış, bunu bekliyorduk tabii ki, diyor ve bir duraklamanın ardından ekliyor:

– Bu organizatör ortadan kaybolmalı. Başka hiçbir şeye benzemeyen bir dolandırıcılık şirketidir.

Türkiye Seyahat Acentaları TURSAB Başkanının bu skandalın muhatabı görülmesi Türkiyenin İskandinavya pazarında itibar kaybetmesine ve yara almasına sebep olan “DETUR’un yabancı turistlerin otelden atılmasıyla gündeme gelen DETUR adlı turizm şirketinin patronu Firuz Bağlıkaya’nın İyi Parti’den İzmir milletvekili olmak için hazırlıklarını sürdürdüğü iddia edildi.

TURİSTLER ATILIRKEN FİRUZ BAĞLIKAYA ŞAHSİ RESMİLERİNİ KOYARAK REKLAM YAPIYORDU

İskandinav basını ve TV kanallarında DETUR’un operasyonlarını durdurması sonucu yaşanan kaosu manşet haber olarak geçtiği günlerde Firuz Bağlıkaya Google Reklamları veriyor olması Firuz Bağlıkaya’nın İyi Parti’den İzmir milletvekili olmak için hazırlıklarını sürdürdüğü iddialarını destekledi.

Borçsuz, Güçlü ve İtibarlı – TÜRSAB Projeleri – Firuz Bağlıkaya

Tursab Başkanı Firuz Bağlıkaya Google Reklamları “istikrara güven”

Firuz Bağlıkaya 2018 Yılında TURSAB ikinci başkanlığını yaptığı Başaran Ulusoy’a rakip olup ile kavgalı bir seçim sonrası TURSAB Başkanı olmuştu

TÜRSAB’ın 23’üncü Genel Kurul’la birlikte, Başaran Ulusoy’un 18 yıldır kesintisiz devam eden TÜRSAB başkanlığı da resmen sona ermişti.

Yeni dönemde Firuz Bağlıkaya, 9 Yönetim Kurulu, 3 Denetim Kurulu ve 3 de Disiplin Kurulu olmak üzere 15 kişilik bir ekiple birliği yönetmeye başladı.

TÜRSAB’ın yeni başkanı Firuz Bağlıkaya, resmi sonuçların açıklanmasının ardından coşkulu alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.

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