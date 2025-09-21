Köyceğiz’de alevlerle mücadele ikinci günde: 230 ev boşaltıldı

Türkiye’nin güney sahilleri bir kez daha alevlerle mücadele ediyor. Muğla’nın Köyceğiz ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi’nde dün başlayan orman yangını, şiddetli rüzgar nedeniyle ikinci günde de kontrol altına alınamadı. Kara ekiplerinin gece boyu süren müdahalesine sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterler de katıldı.

Köyceğiz’de zor koşullar

Yangına 147 arazöz, 123 araç, 20 iş makinesi ve 949 personel ile karadan; 10 uçak ve 14 helikopter ile havadan müdahale ediliyor. Alevlerin yaklaştığı Akköprü, Sazak, Çayhisar ve Pınar mahallelerinde 230 ev boşaltıldı. 612 vatandaş ile birlikte 1027 küçükbaş ve 515 büyükbaş hayvan güvenli alanlara tahliye edildi. İlk belirlemelere göre yangında 2 depo ve 2 ahır zarar gördü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Milas’ta yangın kontrol altına alındı

Milas’ın Kıyıkışlacık Mahallesi’nde yol kenarında başlayan yangın ise ekiplerin gece boyu süren yoğun mücadelesi ve sabah havadan yapılan destekle kontrol altına alındı. Yaklaşık 80 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Antalya’da üç mahalle tahliye edildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde de dün gece başlayan orman yangınları rüzgarla birlikte büyüdü. Yaylakonak ve Şıhlar mahallelerindeki bazı evler boşaltılırken, 7 kişi itfaiye ekiplerince güvenli bölgeye taşındı. Dumandan etkilenen bir vatandaş hastanede tedavi altına alındı. Aliefendi ve İspatlı mahallelerindeki yangınlar kontrol altına alınırken, Kargıcak’ta soğutma çalışmaları sürüyor. Kaymakam Şakir Öner Öztürk, yangınlara 4 uçak, 13 helikopter, 800 personel ve 200’ün üzerinde kara aracıyla müdahale edildiğini açıkladı.

Bakan Yumaklı: “Büyük ölçüde kontrol sağlandı”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Köyceğiz’de yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Alanya-Aliefendi’deki yangının tamamen söndürüldüğünü duyurdu. Yaylakonak’taki yangında ise enerjinin düşürüldüğünü, çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kızılay sahada

Türk Kızılay, Muğla ve Antalya’daki yangın bölgelerinde yaklaşık 50 kişilik gönüllü ve personeliyle hem söndürme ekiplerine hem de yangından etkilenen vatandaşlara destek sağlıyor. Bölgede ekiplere beslenme hizmeti veriliyor.

