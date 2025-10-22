Rus füzeleri Ukrayna’yı vurdu: 7 kişi öldü

Ukrayna’nın çeşitli bölgeleri Çarşamba gecesi Rusya’nın en ağır saldırılarından biriyle sarsıldı. Kiev ve Harkiv’de yüzlerce drone ve füzenin hedef aldığı yerleşimlerde iki çocuk da dahil en az yedi kişi yaşamını yitirdi, 27 kişi yaralandı. Rus füzelerinden biri Harkiv’de bir anaokuluna isabet etti. Başkent Kiev’de binalar alevler içinde kaldı, yüzlerce kişi geceyi sığınaklarda geçirdi.

Zelenski: Moskova üzerindeki baskı yetersiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırıların Rusya üzerindeki uluslararası baskının hâlâ yetersiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Zelenski, Oslo’da yaptığı açıklamada “Trump’ın ateşkes önerisi iyi bir uzlaşma olabilir, ama Putin’in buna uyacağını sanmıyorum” dedi.

Zelenski, Washington’daki temaslarının ardından ABD’den Tomahawk uzun menzilli füzeleri alamadıklarını hatırlatarak, “Bu silahlar bizim için uzaklaştıkça, Rusya da diplomasiye o kadar uzaklaşıyor” ifadesini kullandı.

Trump-Putin zirvesi belirsizliğe girdi

ABD Başkanı Donald Trump, Budapeşte’de yapılması planlanan Putin zirvesinin “boşa geçecek bir görüşme” olacağı gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, hazırlıkların sürdüğünü söyleyerek ABD tarafının değerlendirmesine katılmadı. Peskov, “Tarih henüz belirlenmedi ama iki liderin isteği karşılıklı. Dolaşan söylentilerin çoğu gerçeği yansıtmıyor” dedi.

İsveç’ten Ukrayna’ya savaş uçağı desteği

Zelenski, Norveç’teki temaslarının ardından İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir niyet mektubu imzaladı. Anlaşmaya göre, İsveç önümüzdeki 10–15 yıl içinde Ukrayna’ya 100 ila 150 adet Gripen savaş uçağı göndermeyi planlıyor. İlk uçakların üç yıl içinde teslim edilmesi bekleniyor.

Bryansk’ta kimyasal tesis hedef alındı

Rus saldırıları, Ukrayna ordusunun Salı gecesi İngiltere yapımı Storm Shadow füzeleriyle Rusya’nın Bryansk bölgesindeki bir kimyasal tesisi vurduğunu açıklamasının hemen ardından geldi. Ukrayna ordusu, “Barut, patlayıcı ve roket yakıtı bileşenleri üreten bu tesis düşmanın saldırılarında kullanılıyordu” ifadesini kullandı.

Kiev’de gece boyunca patlamalar

Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın 405 drone ve 28 füze fırlattığını, bunlardan 15’inin balistik füze olduğunu açıkladı. Başkent Kiev gece boyunca patlamalarla yankılandı. Şehrin kuzeyindeki Pohreby köyünde altı aylık bir bebek, 12 yaşında bir kız çocuğu ve 36 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi. Aynı bölgede yaşlı bir çift, yüksek katlı binalarına isabet eden drone nedeniyle hayatını kaybetti.

Komşulardan Mykola Laroshynskyi, saldırı anını “Kuş gibi gelen bir şey gördüm, saniyeler içinde patlama oldu. Alevler yükseldi, yardıma koştum ama içeriden ses gelmedi” sözleriyle anlattı.

Enerji altyapısı hedef alındı

Rus ordusunun saldırıları enerji altyapısını da vurdu. Ülkenin birçok bölgesinde elektrik kesintileri yaşandı. Kiev Milletvekili Inna Sovsun, BBC’ye yaptığı açıklamada, “Hepimiz için bu, elektriksiz ve susuz kalmak anlamına geliyor. Gece boyunca alarm sesleri susmadı” dedi.

