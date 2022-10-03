“istek şarkı” saldırısına uğrayan Müzisyen Onur Şener hayatını kaybetti

Ankara’da müzisyen Onur Şener, istek şarkıyı söylemediği için tartıştığı kişilerce öldürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’da müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu semtindeki bir eğlence yerine meydana geldi.

Eğlenmeye gelen bir grup, müzisyen Onur Şener’den şarkı istedi. Şener ise şarkıyı bilmediğini belirtti. Bunun üzerine gruptan üç kişi müzisyenle tartışmaya başladı, tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Onur Şener, eğlence yerinin çıkışında 3 zanlının saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı. Boğazından cam parçalarıyla ağır yaralanan ve hastaneye sevk edilen Şener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Onur Şener cinayeti zanlısı iki müfettiş ve bir mühendis tutuklandı

Ankara’da müzisyen Onur Şener cinayeti zanlısı üç kişi ‘kasten öldürme’ suçundan çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Zanlıların ikisinin Çalışma Bakanlığı’nda müfettiş olduğu açıklanıyor.

Tutuklanan zanlılardan üçüncüsü ise TAI’de (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.) mühendis olarak çalışıyordu.

Cinayet zanlılarından ikisinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişi olduğu iddiaları var.

Olayın görgü tanıları, mekanın saat 1’de kapandığını ve içeride Onur Şener’in kolejden çocukluk arkadaşlarının kaldığını, şarkı isteğinde bulunan söz konusu üç kişinin de içeride kalmasına izin verildiğini ve ilk kavganın da istek şarkı nedeniyle yaşandığını öğrendiğini aktardı.

Emniyet güçleri cinayet sonrası soruşturma başlattı. İlker K., Ali G., Semih S. ile birlikte eğlendikleri J.E. ve G.G. isimli iki kadın gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İlker K., Ali G., Semih S; savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından “kastan öldürme” suçlamasıyla tutuklandı. İki kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

Ali G. ve Semih S., ilk ifadelerinde, Onur Şener’i İlker K.’nin öldürdüğünü, kendilerinin ise ayırmaya çalıştığını ileri sürdü. İlker K. ise Şener’i kendisinin öldürmediğini ve kimin yaptığını bilmediğini iddia etti.

İlker K., Onur Şener’e bira bardağı fırlattığını ama isabet edip etmediğini hatırlamadığını söyledi:

“’Bize doğru gelme’ diye seslendim sonra ben bira bardağını fırlattım ama denk gelip gelmediğini hatırlamıyorum. Ancak benim elimde bira bardağının sapı kalmadı. Birlikte yere yuvarlanınca bir kere yumruk salladım ancak denk geldi mi, bilmiyorum.

O sırada bir kadın, bana saldırıyordu, ona vurmak istemediğim için tutmaya çalıştım. Aramızdaki arbede çok uzun sürdü. Benim arkam dönük olduğu için arkadaşlarımın ne yaşadığını bilmiyorum. Duyduğum kadarıyla onlar da boğuşma yaşamışlar”

Zanlılardan Semih isimli kişi, İlker K’nın Onur Şener’in kafasına bira bardağı ile ‘çok sert şekilde’ vurduğunu, ‘sersemleyen’ müzisyene İlker K.’nın yerde de yumruk attığını aktardı.

Ali isimli zanlı da ifadesinde, Onur Şener’in kendilerine saldırdığını, itiş kakış sırasında İlker K.’nın elindeki bira bardağını Şener’in kafasına vurduğunu ve kendisinin suçsuz olduğunu söyledi.

Adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Jale isimli kadın ise olayı şöyle anlattı:

“Tam mekandan çıkacakken tanımadığımız bir kişi, ‘Olayı anlatır mısınız’ diye arkadaşlara soru sordu. İlker tek başına konuşmaya başladı. Tekrardan yanıma geldiğinde ‘Siz haklısınız’ dediler. Bu sırada mekandaki herkes dışarı çıktı. Onur sinirli bir şekilde bize doğru gelmeye başladı.

Gözde’nin omuzlarından tutarak itti ve ‘Sen buradan git varoş’ tarzında bir şey söyledi. Onur ve İlker’i darbetmeye başladı sonrasında arbede oldu. Aramızda 5-6 metre vardı. Ben İlker’in bira bardağıyla vurduğunu görmedim, İlker kendisi söyledi”

İkisi kamuda müfettiş, biri Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde mühendis olan 3 zanlı tutuklandı. Gözaltına alınan iki kadın ise serbest bırakıldı.

Onur Şener’in, 3 Adım Müzik etiketiyle yayınlanan “Sel Suyu” albümünde yer alan “Sel Suyu” isimli şarkısı

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