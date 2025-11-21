Miss Universe 2025’te tacı Meksika aldı

Dünyanın en prestijli güzellik yarışmalarından Miss Universe, bu yıl Tayland’da tarihe skandallarla geçen bir finalle tamamlandı. Türkiye’yi temsil eden Ceren Arslan, dört kategoride birinci olmasına ve yarışma boyunca yoğun destek almasına rağmen ilk 30’a kalamadı. Arslan’ın elenmesi hem Türkiye’de hem de sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, yarışmanın galibi “aptal” kriziyle gündeme gelen Meksikalı Fatima Bosch oldu. Sahne tartışmalarından jüri iddialarına kadar birçok şaibe, Miss Universe 2025’i son yılların en çok konuşulan organizasyonlarından biri hâline getirdi.

Miss Universe skandalların gölgesinde kaldı

Tayland’ın Nonthaburi kentinde düzenlenen Miss Universe 2025, yarışmacılar arasındaki tartışmalar, sunucuya yönelik tepkiler ve karar mekanizmasına dair iddialarla daha ilk günlerden itibaren tartışmalı bir sürece dönüştü.

Yarışmanın sunucusu Nawat Itsaragrisil’in, Meksika güzeli Fatima Bosch’a “aptal” dediği iddiası tansiyonu yükseltti. Bosch, güvenliğin çağrılmasıyla salonu terk ettiğini belirtirken, “Bu saygısızlıktır. Dünya bunu görmeli çünkü biz güçlü kadınlarız” sözleriyle yaşananları dünyaya duyurdu. Sunucu ise ifadeyi reddetti, baskı altında olduğunu söyleyerek gözyaşları içinde açıklama yaptı.

Ceren Arslan dört kategoride birinci oldu ama finale alınmadı

Türkiye güzeli Ceren Arslan, yarışma süresince Osmanlı motifleriyle hazırlanan elbisesiyle hem Türkiye’den hem de yabancı basından yoğun ilgi gördü. Oylama döneminde dört ayrı kategoride birinci gelerek büyük destek topladı.

Ancak tüm bu başarıya rağmen Arslan, final listesine alınmadı ve ilk 30 arasında yer bulamadı. Bu sonuç, sosyal medyada “şaibeli”, “politik”, “anlamsız” yorumlarıyla binlerce tepkiye neden oldu.

Arslan sahnede kendisine uzatılmak istenen Türk bayrağının güvenlik tarafından engellendiği anların ortaya çıkması da tartışmaları derinleştirdi.

Jüri sürecine ‘gizli liste’ iddiası damga vurdu

Jüri üyelerinden Omar Harfouch, finalistlerin “gizli bir jüri” tarafından günler öncesinden belirlendiğini iddia ederek yarışmanın adil olmadığını savundu. Miss Universe Organizasyonu bu açıklamayı reddetti ancak tartışmalar durmadı.

Ayrıca Fransız teknik direktör Claude Makelele’nin yarışmadan aniden çekilmesi, şeffaflık iddialarını daha da güçlendirdi.

Kazanan Fatima Bosch oldu

Tüm kaotik atmosfere rağmen gece sona erdi ve Miss Universe 2025 tacı Meksika güzeli Fatima Bosch’a verildi. Bosch, hem jüri hem de izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Soru-cevap bölümünde kadınların güvenliği konusunda söz alan Bosch, “Bir kadın ve Miss Universe olarak sesimi başkalarının hizmetine sunacağım. Cesurca ayağa kalkanlar tarih yazacak” ifadeleriyle salondan büyük destek topladı.

Dereceye giren diğer isimler:

Tayland: Praveenar Singh Venezuela: Stephany Abasali Filipinler: Ahtisa Manalo Fildişi Sahili: Olivia Yace

Ceren Arslan’dan duygusal teşekkür mesajı

Finale kalamayan Ceren Arslan, yarışma sonrası Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Çok çabaladık, çok emek verdik o yüzden bu videoyu özellikle çekmek istedim. Türkiye’de görüşürüz. Her şey için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Elimden geleni yaptım. Verdiğiniz emekler için hakkınızı helal edin.”

