Venedik Jürisi Başkanı Alexander Payne’den Gazze yorumu

Bu yıl 81’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’nin jüri basın toplantısında gündem, filmlerden çok Gazze savaşı oldu. Festivalin jüri başkanı Alexander Payne, kendisine yöneltilen “Gazze’deki insani kriz” sorusuna, “Açıkçası bu soruya biraz hazırlıksızım. Ben buraya sinemayı konuşmaya geldim” yanıtını verdi. Payne, kişisel görüşlerinin büyük ihtimalle birçok katılımcıyla örtüştüğünü belirtti ancak festivalin resmi tutumuna ilişkin soruların festival direktörü Alberto Barbera’ya yöneltilmesi gerektiğini vurguladı.

Festival yönetiminden Gazze açıklaması

Basın toplantısında söz alan Venedik Film Festivali Direktörü Alberto Barbera, Gazze’deki sivillerin özellikle çocukların ölümü karşısında derin üzüntü duyduklarını belirtti. Barbera, “Sanatçıların davetini iptal etmeyeceğiz. Gelmek isteyen gelir. Ancak Gazze’de yaşananlardan dolayı büyük bir acı hissettiğimizi her zaman dile getirdik” ifadelerini kullandı. Festival öncesinde yüzlerce uluslararası sanatçı, organizasyondan Gazze konusunda açık bir tavır almasını ve İsrail’e destek veren Gal Gadot ile Gerard Butler’ın davetlerinin iptal edilmesini talep etmişti.

Jüri üyeleri ve sinema üzerine değerlendirme

Oscar adayı yönetmen Payne, bu yılki yarışmada Brezilyalı oyuncu Fernanda Torres, İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof, Rumen yönetmen Cristian Mungiu, Fransız yönetmen Stéphane Brizé, İtalyan yönetmen Maura Delpero ve Çinli oyuncu-yapımcı Zhao Tao ile birlikte görev yapıyor.

Sinemanın günümüzdeki rolüne de değinen Payne, dijital platformların yükselişiyle birlikte sinema salonlarının öneminin azaldığını dile getirerek, “Birçok filmi geceleri evde izliyorum ama ben sinemanın ‘katedrali’nde izlemeyi tercih ederim. Filmler, ancak beyazperdede yer bulduklarında kültürel hafızanın bir parçası olabiliyor” dedi.

