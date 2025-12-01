Murat Cemcir’den sevindiren haber

Oyuncu Murat Cemcir yoğun bakıma alındı

Ünlü oyuncu Murat Cemcir korkuttu. 2. Sayfa’nın haberine göre geçen çarşamba evde rahatsızlanan ve ambulansla Maslak’taki özel hastaneye kaldırılan Cemcir’in iç kanama geçirdiği öğrenildi.

Yakın çevresinden alınan bilgiye göre divertiküler kanama geçirdiği anlaşılan ünlü sanatçıya hemen gereken müdahaleler yapıldı. Tedaviye olumlu cevap veren Cemcir’in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.

Sanatçının tedavisi bir süre daha hastanede devam edecek.

MURAT CEMCİR KİMDİR?

1976 yılında Tokat’ın Niksar ilçesinde dünyaya gelen Murat Cemcir, lisans eğitimini Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümünde tamamlayarak buradan mezun olmuştur. 2001 yılından beri İstanbul’da yaşayan Murat Cemcir’in bir de kız kardeşi bulunmaktadır. Özel hayatında at biniciliği ve Wing Chun ile de ilgilenen Murat Cemcir’in Wing Chun’dan dereceleri vardır. Ünlü oyuncu ayrıca Gürcüceyi de çok iyi düzeyde konuşmaktadır.

Ahmet Kural ile uyumlu bir ikili oldukları Çalgı Çengi filmindeki performansı ile beğeni toplamıştır. 2012 yılında “İşler Güçler” dizisinde rol aldı. 2013 yılının sonunda “Düğün Dernek” filminde yine Ahmet Kural ile başrol oynadı.

2014 yılında “Kardeş Payı” adlı dizinin başrollerini Ahmet Kural ve Seda Bakan ile paylaştı. “Düğün Dernek 2: Sünnet” sinema filminin başrollerinde Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Şinasi Yurtsever ile birlikte yer almıştır. Ünlü sanatçı son olarak yine başrollerini Ahmet Kural’la paylaştığı ‘Ailecek Şaşkınız’ filminde rol almıştır.