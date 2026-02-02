Melania belgeseli gişede şaşırttı: Açılışta 7 milyon dolar

ABD Başkanı Donald Trump’ın yoğun şekilde tanıttığı Melania Trump belgeseli Melania, vizyona girdiği ilk hafta sonunda 7 milyon dolarlık bilet satışıyla dikkat çekti. Amazon MGM Studios imzalı yapım, maliyetiyle tartışma yaratsa da belgesel kategorisi açısından güçlü bir açılışa imza attı.

Tarihin en pahalı belgeseli

Amazon MGM Studios’un belgeselin yayın hakları için 40 milyon dolar ödediği, pazarlama bütçesinin ise yaklaşık 35 milyon doları bulduğu belirtildi. Bu rakamlarla Melania, bugüne kadar çekilmiş en pahalı belgesel olarak kayıtlara geçti.

Trump’ın ikinci dönemi öncesini anlatıyor

Yönetmenliğini Brett Ratner’ın üstlendiği belgesel, Melania Trump’ın Donald Trump’ın ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasından önceki 20 günlük sürecini konu alıyor. Film, 1.778 salonda aynı anda gösterime girdi.

Belgeseller arasında rekor açılış

Melania, konser filmleri hariç tutulduğunda son 14 yılın en iyi belgesel açılışını gerçekleştirdi. Gösterim öncesi beklentiler 3–5 milyon dolar aralığındayken, elde edilen sonuç sektör için sürpriz olarak değerlendirildi.

Melania belgeseline eleştirmenlerden sert yorumlar

Film, vizyon öncesinde eleştirmenlere gösterilmedi. Gösterimle birlikte yayımlanan eleştirilerde yapım için “övgü filmi”, “tanıtım videosu” ve “aşırı yüceltme” gibi ifadeler kullanıldı.

Seyirci profili net: 55 yaş üstü ağırlıkta

Sinema salonlarına giden izleyicilerin büyük bölümünü 55 yaş üstü, kadın ve beyaz izleyiciler oluşturdu. Film, özellikle ABD’nin güney eyaletlerinde daha fazla ilgi gördü. Seyircilerden alınan CinemaScore notu ise “A” oldu.

Amazon için siyasi yatırım yorumu

Sektör analistleri, belgeselin ticari bir yapımdan çok “siyasi bir yatırım” olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Yapımın Amazon’a olası regülasyon ve siyasi süreçlerde dolaylı fayda sağlayabileceği görüşü dile getirildi.

Uluslararası ilgi sınırlı

Belgeselin küresel gösterimi planlanmış olsa da bazı ülkelerde dağıtımcıların son anda geri çekildiği belirtildi. Uluslararası gişe gelirlerinin düşük kalması bekleniyor.

ABD gişe sıralamasında ilk 3’e girdi

Melania, açılış haftasında ABD gişesinde üçüncü sıraya yerleşti.

