Süper Lig’in Afrika Kupası kâbusu

FIFA’dan Afrika Kupası kararı

FIFA, Afrika Kupası’nda kulüpleri endişelendirecek bir adım attı.

FIFA, Afrika Kupası’nda forma giyecek oyuncuların en geç 15 Aralık’ta milli takımlarına katılmaları kararını verdi. Böylece tarih bir hafta geriye çekilmiş oldu.

Böylece Süper Lig’de 17. haftada birçok yıldız yer alamayacak.

O haftada, 14 Aralık’ta Trabzonspor-Beşiktaş maçı oynanacak. Afrika Kupası’nda yer alacak oyunculardan bordo-mavililerde Nijeryalı Paul Onuachu, siyah-beyazlılarda ise Wilfred Ndidi, El Bilal Toure forma giyemeyecek.

Bu futbolcular, Trendyol Süper Lig’de 21 Aralık’taki Beşiktaş-Çaykur Rizespor ve Gençlerbirliği-Trabzonspor mücadelelerinde de yok.

Galatasaray’da ise Afrika Kupası’nda yer alacak Victor Osimhen (Nijerya), Mario Lemina (Gabon), Wilfried Singo (Fildişi Sahili), Ismael Jakobs (Senegal) büyük ihtimalle 13 Aralık’taki Antalyaspor deplasmanında forma giyecek. Ancak bu 4 oyuncu, 21 Aralık’taki Kasımpaşa mücadelesinde yer alamayacak.

Afrika Kupası Finalleri, 21 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında oynanacak.