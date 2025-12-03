Gürcistan’a kimlikle girişe sigorta şartı geliyor

Türkiye ile Gürcistan arasındaki kimlikle geçiş kolaylığı yıllardır sürerken, bu uygulamaya yeni bir zorunluluk ekleniyor. Gürcistan hükümeti, Türk vatandaşlarının ülkeye girişinde geçerli bir seyahat ve sağlık sigortası poliçesi ibraz etmesini şart koştu. bulgaristan.net.tr haberine göre, yeni uygulama 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek ve günübirlik seyahatler dahil tüm girişlerde geçerli olacak.

Yürürlük tarihi 2026’ya ertelendi

Gürcistan Parlamentosu tarafından daha önce kabul edilen düzenlemenin 1 Haziran 2024’te yürürlüğe girmesi planlanıyordu. Ancak teknik ve idari gerekçeler nedeniyle uygulama 2026 yılına ertelendi. Türk vatandaşlarının kimlik veya pasaportla ülkeye giriş hakkı korunacak, ancak bu belgeler artık tek başına yeterli olmayacak.

Gürcistan’a girişte her yolcu için sigorta zorunluluğu

Yeni düzenleme, Gürcistan’a giriş yapacak tüm Türk vatandaşları için seyahat ve sağlık sigortasını zorunlu kılıyor. Bu kapsam, Hopa–Sarp Sınır Kapısı üzerinden Batum’a günübirlik geçen yolcuları da içeriyor. Kısa süreli ziyaretlerde bile geçerli bir poliçe sunulması gerekecek.

Kararın Gerekçesi: Artan sağlık ve kaza maliyetleri

Gürcistan makamları, son yıllarda Türk vatandaşlarının ülkede yaşadığı trafik kazaları ve ani sağlık problemlerine dikkat çekiyor. Sigortasız olmaları nedeniyle ortaya çıkan yüksek tedavi ve tazminat maliyetleri hem bireysel mağduriyetlere hem de iki ülke arasında hukuki sorunlara neden oluyordu. Yeni uygulamanın bu olumsuzlukları azaltmayı amaçladığı belirtiliyor.

Sigortasız girişe izin verilmeyecek

Yetkililer, 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli seyahat ve sağlık sigortası sunmayan Türk vatandaşlarının Gürcistan’a girişine izin verilmeyeceğini vurguluyor. Uygulama, sınır kapılarındaki kontrol süreçlerinin de yeniden düzenlenmesini beraberinde getirecek.

