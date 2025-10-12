Taliban, Pakistan sınırında çok noktalı saldırı düzenledi

Afganistan’daki Taliban hükümeti, kuzey sınırındaki dağlık bölgelerde Pakistan ordusuna ait hedefleri vurduğunu doğruladı. Taliban yönetimi, operasyonları “misilleme saldırısı” olarak tanımlarken, Pakistan’ın geçtiğimiz perşembe günü Afgan hava sahasını ihlal edip sınır içindeki bir pazarı bombaladığını iddia etti.

“Her tuğlaya karşı bir taşla karşılık vereceğiz”

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, Afgan saldırılarını “provokasyonsuz” olarak nitelendirerek sivillerin hedef alındığını söyledi. Naqvi, “Afganistan kan ve ateşle oynuyor. Sivil halkın hedef alınması uluslararası hukukun açık ihlalidir. Ülkemize yönelik bu saldırılara karşı her tuğlaya bir taşla yanıt vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Kunar-Kurram hattında ağır çatışma

BBC’ye konuşan güvenlik kaynaklarına göre, iki ülke orduları Kunar-Kurram hattı boyunca küçük silahlar ve topçu atışlarıyla karşılıklı saldırılar gerçekleştirdi. Angoor Adda, Bajaur, Kurram, Dir, Çitral ve Baramça bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Kurram bölgesindeki bir polis yetkilisi, “Ağır silah sesleri saat 22.00 civarında Afgan tarafından gelmeye başladı. Sınır boyunca birçok noktadan yoğun ateş açıldı” dedi.

Taliban: Pakistan sivilleri vurdu

Taliban Savunma Bakanlığı, Pakistan’ın Afganistan’ın güneydoğusundaki Paktika vilayetinde bulunan bir sivil pazarı bombaladığını iddia etti. Yerel kaynaklar, saldırıda birçok dükkânın yıkıldığını ve can kayıplarının olabileceğini belirtti. Taliban yönetimi, bu saldırının Afganistan’ın “egemenlik ihlali” anlamına geldiğini açıkladı.

Terör suçlamaları karşılıklı

İslamabad yönetimi, Taliban hükümetini Pakistan topraklarında saldırılar düzenleyen Pakistan Talibanı (TTP) militanlarına sığınma imkânı sağlamakla suçluyor. Afgan Talibanı ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Pakistanlı üst düzey bir general, “Afganistan terör faaliyetleri için üs olarak kullanılmaktadır” açıklamasında bulundu.

Diplomasi gölgede kaldı

Gerilimin, Afgan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi’nin Hindistan’a yaptığı tarihi ziyarete denk gelmesi dikkat çekti. Taliban yönetimi adına Hindistan’a ilk kez üst düzey bir ziyaret gerçekleştiren Muttaqi’nin temasları sırasında Yeni Delhi yönetimi, dört yıl önce kapattığı Kabil Büyükelçiliği’ni yeniden açacağını duyurmuştu.

Bölgesel çağrılar: “Gerilimi düşürün”

Geçtiğimiz ay Pakistan’la savunma anlaşması imzalayan Suudi Arabistan, tarafları itidale çağırarak “gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiğini” bildirdi. Katar da iki ülke arasında artan sınır gerginliğinden endişe duyduğunu belirterek, “Diyalog, diplomasi ve sağduyu öncelik olmalıdır” açıklamasını yaptı.

