Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 8 ölü, 26 yaralı

Tekirdağ’dan Antalya’ya gelen Buzlu Turizm’e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevreyolu’nda virajı alamayarak devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirirken, 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza saat 10.30’da meydana geldi

Kaza bugün saat 10.30 sıralarında Antalya Isparta karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 ABG 022 plakalı otobüs, Antalya girişi Döşemealtı ilçesi kuzey çevreyolu girişinde yoldan çıkarak devrildi, sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bakan Tunç: Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Antalya’da meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 26 vatandaşımızın yaralandığı elim otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan ve tedavi altına alınan vatandaşlarımızın en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum.

Kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

Antalya Valisi Hulusi Şahin: Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Şahin, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Antalya Döşemealtı ilçemiz Kömürcüler Kavşağı’nda, Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 26 vatandaşımız ise yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere, başta Antalya Şehir Hastanesi olmak üzere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yağmurlu bir hava var, yerler ıslak ve kazanın olduğu saatlerde sis de var. Ancak burası hız yapılacak bir yol değil. Detaylar incelemeden sonra ortaya çıkacak”

