beIN Sports’a silahlı baskın

beIN Sports’ta Güntekin Onay kızınca…
beIN Sports’ta sabah saatlerinde yaşanan silahlı olayın perde arkası ortaya çıktı. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadan sona eren olay şöyle:
İstanbul Ayazağa’daki beIN Sports binasında sabah saatlerinde yaşanan silahlı olayın perde arkası ortaya çıktı.
İddiaya göre dün akşam yayın için binada bulunan Güntekin Onay, dışarıdan yemek siparişi verdi.
Kadın güvenlik görevlisi, güvenlik prosedürü gereği siparişi içeri almayınca, Onay’ın telefonda hakaret ve küfür ettiği ileri sürüldü.
Olaydan sonra güvenlikçi kadın yaşadıklarını eşine anlattı.
Sabah saatlerinde eşi, silahla beIN Sports binasına gelerek Güntekin Onay’la görüşmek istedi.
Binaya giren saldırgan, özel harekât ve müzakereci polis ekiplerince çevrildi.
Gerginlik saatlerce sürdü, ancak saldırgan müzakere sonucu teslim oldu.
Yapılan kontrolde saldırganın elindeki silahın oyuncak olduğu tespit edildi.