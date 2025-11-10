BBC’de istifa depremi: Trump belgeseli skandalı sonrası iki istifa

İngiltere’nin köklü kamu yayıncısı BBC, son yılların en büyük güven krizlerinden birini yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021 tarihli konuşmasının, Panorama programında “isyana teşvik” izlenimi yaratacak biçimde kurgulandığı iddiaları kurumun tepe yönetimini sarstı. Skandalın büyümesiyle birlikte hem Genel Direktör Tim Davie hem de Haberler Üst Yöneticisi Deborah Turness görevlerinden istifa etti. Bu gelişme, BBC tarihinde aynı anda iki üst düzey yöneticinin ayrılmasıyla sonuçlanan ender olaylardan biri olarak kayda geçti.

Trump belgeselinde montaj iddiası

Krizin fitilini, Daily Telegraph gazetesinin yayımladığı sızdırılmış bir iç yazışma ateşledi. Eski BBC yayın standartları danışmanı Michael Prescott tarafından kaleme alınan notta, “Trump: A Second Chance?” adlı belgeselde ABD Başkanı’nın konuşmasının bağlamından koparılarak montajlandığı belirtildi.

Trump’ın “Kongre’ye yürüyeceğiz ve milletvekillerimizi cesaretlendireceğiz” dediği bölüm ile “Cehenneme kadar savaşacağız” sözlerinin farklı zamanlarda söylenmesine rağmen ardı ardına verildiği, bunun da izleyicide Trump’ın destekçilerini saldırıya çağırdığı izlenimini doğurduğu ifade edildi.

Davie ve Turness istifalarını açıkladı

BBC Genel Direktörü Tim Davie, yaptığı açıklamada istifasının “tamamen kendi kararı” olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“BBC mükemmel bir kurum değil. Ancak şeffaf, açık ve hesap verebilir olmalı. Son günlerde yaşanan tartışmalar kararımda etkili oldu; nihai sorumluluk bana ait.”

BBC Haberler Üst Yöneticisi Deborah Turness ise çalışanlara gönderdiği mesajda, “Panorama programı etrafında oluşan tartışmalar artık BBC’ye zarar verir hale geldi. Bu yüzden görevimden ayrılma kararı aldım” dedi.

Trump ve Beyaz Saray’dan sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, BBC yöneticilerinin istifasının ardından sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “BBC’nin tepe yöneticileri yakalandı. Konuşmamı çarpıttılar. Bunlar seçimlere müdahale etmeye çalışan yalan haber üreticileri” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de BBC’yi “Yüzde yüz sahte haber yapan bir propaganda makinesi” olarak nitelendirdi.

Gazze yayınları ve tarafsızlık tartışması

BBC yalnızca Trump belgeseliyle değil, aynı zamanda Gazze savaşına ilişkin yayınları nedeniyle de eleştirilerin hedefinde.

Bazı raporlarda, BBC’nin Filistinlilerin ölümlerini “soğuk istatistiklerle” verirken, İsrailli kayıpları duygusal başlıklarla işlediği öne sürüldü.

Kurum içinde de tepkiler büyüyor; yüzü aşkın çalışan yönetime gönderdikleri mektupta, haber dilinin “taraflı” olduğunu belirterek değişim çağrısında bulundu.

BBC’nin geleceği tartışılıyor

İngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakanı Lisa Nandy, suçlamaları “son derece ciddi” olarak nitelendirerek, BBC yönetiminden ayrıntılı açıklama istedi.

Bu olay, 2027’de süresi dolacak BBC Kraliyet Tüzüğü’nün yenilenmesi süreci öncesinde kurumun tarafsızlık ve güvenilirlik imajına ağır bir darbe vurdu.

BBC yönetim kurulu, önümüzdeki günlerde hem yeni genel direktörü belirleyecek hem de Trump belgeseline ilişkin kapsamlı bir iç soruşturma başlatacak.

